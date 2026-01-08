F-16飛官辛柏毅失蹤至今 張延廷憂：恐已漂離台灣

空軍一架F-16戰機6日晚間疑似因模組化任務電腦（MMC）故障，加上編隊返航途中空間迷向導致失事，飛官辛柏毅失蹤，目前持續搜救中。對此，戰機飛行員出身的空軍前副司令張延廷提醒，台灣周遭有洋流，如果飛官成功彈射，已經漂到遠離墜機點的地方，「一定不在花蓮，已經在其他縣市或脫離台灣了」。

海巡署今（8）日表示，面對東北季風增強，現場風力達6至7級、最大陣風9級，且浪高達3公尺的惡劣海象，海巡弟兄仍駕駛艦艇頂浪前行，截至今天上午9時，已累計派遣3艦12艇次、岸際車輛68車及154人次，配合國軍在事故海域實施高密度搜索，惟截至目前為止，尚未發現失聯飛官與戰機下落，相關搜救任務持續進行中。

張延廷今天接受媒體訪問表示，目前沒有人知道飛行員是否有彈射，但可確定降落傘沒有打開，辛柏毅究竟是滾轉彈射、倒飛彈射，或其是否有彈射，都不要完全排除可能。他並認為，辛柏毅邊飛行邊回報的處置非常沉著，但因低空飛行，彈射與否都非常危險，因為飛行時有慣性，若飛行時速為800公里，飛行員彈射的速度也會相同，再加上彈射時的9G力，飛行員在這方面所遭遇的挑戰會非常大。

張延廷指出，如果飛官成功彈射，應能在海面上找到降落傘等殘骸，以及油汙、油漬等，但問題是還有個挑戰，就是台灣附近的洋流。他指出，洋流的時速約3公里，會帶著人跑，經過了48小時，飛行員可能已經漂到距離墜機點100多公里的地點，「一定不在花蓮，已經在其他縣市或脫離台灣了」。

