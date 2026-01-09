F-16飛官辛柏毅搜救行動超60小時！網傳發現救生衣 海巡署：假消息

飛官辛柏毅跳傘失聯，海巡署配合國軍搜救。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 花蓮空軍29歲飛官辛柏毅6日晚間執行例行訓練，駕駛F-16V單座戰機在花蓮豐濱鄉外海失事，連喊3次跳傘失聯，海巡署配合國防部持續搜救進入第3天，今早傳出有海巡艦艇打撈到救生衣，不過海巡署說明，經確認後是海漂廢棄物，並非救生衣。

臉書粉專「Taiwan Adiz」持續追蹤辛柏毅搜救進展，今日早上發出快訊，稱海巡CG-605在北緯23.05°東經121.33°（台東成功外海）發現疑似救生衣，正在取證回傳鑑定。但海巡署稍早說明，旗津艦打撈到的位置約在三仙台東方海域，已確認是海漂廢棄物，與本搜救案無關。

海巡署指出，截至今日上午9時，共派遣4艦16艇次、岸際132車296人，持續於事故海域配合國軍及各搜救單位搜尋，搜救海域由國防部統籌規劃與分配。

辛柏毅6日晚間執行夜航任務，駕駛機號6700的F-16AM單座戰機升空約72分鐘後，雷達訊號突發異常，辛柏毅喊完3次跳傘後就失聯，於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，目前軍方全力搜救中。辛柏毅與新婚妻子剛度蜜月，返隊2天就發生意外，讓家屬非常難過與焦急。

