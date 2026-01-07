F-16飛官辛柏毅生死未卜！金鐘視帝集氣「平安歸來」 《一把青》也發聲
記者宋亭誼／綜合報導
空軍花蓮基地6日晚間傳出飛安意外，一架機號 6700的F-16單座戰機，在執行夜間戰術訓練任務時，於花蓮外海雷達訊號突然消失，29歲飛官辛柏毅7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘逃生，目前生死未卜。對此，金鐘視帝莊凱勛今（7）日也發文集氣，希望有好消息。
莊凱勛今（7）日凌晨發文：「祈願平安歸來！上尉加油！搜救人員辛苦了，國軍弟兄辛苦了。」貼文一出，網友也紛紛湧入留言區集氣，「保佑平安歸來」、「保佑辛柏毅上尉平安獲救」、「持續祈禱」。電視劇《一把青》道盡空軍飛官的戰爭生死與人性故事，感動無數觀眾，隨著空軍事故消息曝光，《一把青》官方臉書小編也於6日發聲：「祈願平安歸來」，以簡短卻沉重的一句話為飛官辛柏毅送上祝福。
現年29歲的辛柏毅出身警察家庭，父親是基層退休員警，而他則是空軍官校108年班的優秀畢業生，妻子同樣在空軍服役。兩人去年5月20日甜蜜成婚，事故發生2天前，辛柏毅才和老婆從北歐冰島度蜜月返台，沒想到如今卻意外失聯。
對此，空軍司令部今（7）日上午召開臨時記者會，說明事發經過，指出訓練當晚7時27分30秒，出現TWO LOST（雲中失散）狀況，隨後不到一分鐘即偵測到高度下降，期間辛柏毅曾透過無線電連續喊出3次「跳傘」。軍方表示，事故戰機在機身與發動機完成定期檢修後出場，至今都無發現重大異常；但事故發生當下並未接收到信標機的求救訊號，因此尚無明確事證可證實飛行員確實完成跳傘動作。
