F-16飛官辛柏毅跳傘失聯逾12小時 家屬淚喊「撐住回家」軍民搜救持續

F16-V戰機。

[Newtalk新聞] F-16飛官辛柏毅跳傘失聯逾12小時，家屬今日在社群平台接力發文向他喊話，淚崩寫下：「拜託你撐住回家好嗎⋯全家都在等你，我們到現在還沒睡。」更心碎直呼：「每一分每一秒都快撐不住了，拜託平安回來，回家吧。」貼文中透露家人徹夜未眠等待消息，其妻雙眼哭腫，仍向外界喊話：「希望大家一起幫他集氣，讓他平安回家。」

空軍花蓮基地飛官辛柏毅上尉昨（6）日晚間駕駛 F-16 單座戰機執行例行夜航訓練，於 18 時 17 分自基地起飛，19 時 29 分於花蓮縣豐濱鄉東面約 10 海浬處彈射跳傘求生，隨後雷達光點於 19 時 29 分消失，至今仍下落不明。

事故發生後已超過 12 小時，因當地海象與風浪條件嚴峻，搜救行動面臨極限挑戰，但軍方協調海巡與空勤單位仍持續擴大搜索海域，全力與時間賽跑。

辛柏毅出身澎湖縣湖西鄉，空軍官校 108 年班畢業，累計飛行時數逾 600 小時，其中 F-16V 機種飛行時數達 371 小時，具備完整戰訓與操作資歷。失事戰機機身鐘點為 3894 小時、發動機總時間 5447 小時，顯示人機訓能皆屬空軍一線戰力。

事故消息傳出後，辛柏毅父母已自澎湖搭機抵台並隨軍前往花蓮應變中心守候搜救進度。親友向媒體表示，家中高齡奶奶因年事已高，擔心承受過大情緒衝擊，目前仍暫未告知相關訊息。

辛柏毅妻子同為軍職，兩人日前甫完成婚禮與芬蘭蜜月旅行，返台歸建僅 48 小時即接獲此次夜訓飛行任務，意外來得猝不及防，讓親友與同袍焦心不已。搜救行動仍在持續擴展海域範圍，軍民與家屬共同守候希望與奇蹟。空軍表示，將全力投入救援、掌握最新進度並保持家屬與應變中心資訊同步。

