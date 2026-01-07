F-16飛官辛柏毅跳傘失聯！學長喊話：給老子滾回家人身邊 引網友淚崩

飛官辛柏毅跳傘失聯，全網集氣盼平安歸來。 圖：翻攝自IDF經國號臉書粉專

[Newtalk新聞] 空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機失事，喊完3次跳傘後就失聯，至今搜救15小時未果，家屬在社群平台發文集氣「拜託你撐住並回家好嗎」，留言處更出現辛柏毅的學長喊話「學弟，給老子滾回家人的身邊」，讓網友直言看到淚崩。

29歲空軍飛官辛柏毅6日晚間執行夜航任務，駕駛機號6700的F-16AM單座戰機升空約72分鐘後，雷達訊號突發異常，辛柏毅喊完3次跳傘後就失聯，至今已搜救15小時未果，而辛柏毅才剛與妻子結束冰島蜜月返台，上班第2天便發生意外，突如其來的變故讓家屬難以承受。

家屬在社群平台發文為辛柏毅集氣，哽咽寫下：「辛柏毅先生拜託你撐住並回家好嗎⋯姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過他那麼腫，我們全家都在等你回家。」貼文短時間內湧入大量網友留言與按讚，目前已吸引超過4萬人響應。

集氣貼文下方，辛柏毅的學長也現身留言，以強硬的口吻寫下最溫柔的話語，「學弟，給老子滾回家人的身邊，忘記官校的誓言了嗎？保家衛國，讓父母放心，像男人一樣爬起來，這點小事難不倒我們軍人的」，令網友鼻酸。

