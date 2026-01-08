F-16飛官辛柏毅跳傘失聯！家屬求宮廟問事「只想再見你一面」

飛官辛柏毅跳傘失聯，全網集氣盼平安歸來。 圖：翻攝自IDF經國號臉書粉專

[Newtalk新聞] 空軍29歲飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時喊完3次跳傘後就失聯，至今搜救未果，辛柏毅的小姨子於社群平台發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，「無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。」

辛柏毅6日晚間執行夜航任務，駕駛機號6700的F-16AM單座戰機升空約72分鐘後，雷達訊號突發異常，辛柏毅喊完3次跳傘後就失聯，於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，目前軍方全力搜救中。辛柏毅與新婚妻子剛度蜜月，返隊2天就發生意外，讓家屬非常難過與焦急。

辛柏毅的小姨子在社群平台發文，希望廣大網友推薦花蓮可以問事的廟，或有什麼管道可以問出辛柏毅位置，直言「我們全家現在只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。拜託了。推薦給我們，明天一早我們家就會去問！ 」

家屬也發文為辛柏毅集氣，哽咽寫下：「辛柏毅先生拜託你撐住並回家好嗎⋯姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過他那麼腫，我們全家都在等你回家。」貼文短時間內湧入大量網友留言與按讚，目前已吸引超過11萬人響應。

