F-16飛官辛柏毅跳傘失聯！澎湖發現飛行器殘骸 軍方勘查回應

[Newtalk新聞] 花蓮空軍29歲飛官辛柏毅6日晚間執行例行訓練，駕駛F-16V單座戰機在花蓮豐濱鄉外海失事，連喊3次跳傘失聯，目前國軍與海巡署已經4天，今日在澎湖西嶼發現不明飛行器殘骸，懷疑為F-16V機體碎片。可惜軍方相關單位檢視後，已初步排除是失事戰機殘骸。

有民眾於澎湖西嶼鄉的小門嶼發現可疑殘骸，海巡署獲報立即前往封鎖現場，同時緊急聯繫國防部前往鑑定，空軍馬公基地勤務隊前往勘查，初步研判疑是中國製的客機殘骸，並非國軍所有裝備，將依大型廢棄物處理。

軍方指出，F-16V戰機在台灣東部海域失事後，相關單位以座標點做重疊式搜索，海陸空三軍及相關單位每天日夜皆派遣人力沿海岸、海面進行搜救，但截至目前還未尋獲相關殘骸或跡證，現仍全力搜救中。

辛柏毅6日晚間執行夜航任務，駕駛機號6700的F-16AM單座戰機升空約72分鐘後，雷達訊號突發異常，辛柏毅喊完3次跳傘後就失聯，於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，目前軍方全力搜救中。辛柏毅與新婚妻子剛度蜜月，返隊2天就發生意外，讓家屬非常難過與焦急。

