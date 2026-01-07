即時中心／林韋慈報導

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16V單座戰機，昨（6）日晚間執行夜間航訓任務時發生意外。由飛行官辛柏毅上尉駕駛的戰機，於晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬處，疑似跳傘後失聯。國軍搜救中心隨即啟動海空聯合搜救行動，惟受限於夜間海象不佳、風浪與視線不良，搜救難度大幅提升。今（7）日，有疑似小姨子的帳號，連發兩篇文章，泣訴等待的煎熬，並拜託全世界幫「小辛」集氣，讓他順利度過難關返家。

辛柏毅上尉年僅29歲，來自澎湖，並剛自北歐度完蜜月返國。昨晚網路上出現疑似其小姨子的帳號，連續發文泣訴等待親人平安歸來的煎熬心情，懇請各界為辛柏毅集氣，盼能順利度過難關返家。貼文中提到，「姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過她那麼腫」，字句透露焦急等待的心情。

今日上午，辛柏毅上尉的父母已在軍方協助下趕抵花蓮。小姨子帳號再度發文表示，全家整夜未眠，仍苦等消息，除了不斷哭泣與祈禱，幾乎無能為力，「每分每秒都非常煎熬，快要撐不下去」。相關貼文已湧入數萬則留言，不少網友為其加油打氣，也有搜救人員貼出直升機搜尋畫面，表示正全力投入救援。

空軍指出，辛柏毅上尉於昨晚6時自花蓮基地起飛，7時29分於豐濱外海疑似跳傘失聯。空軍救援直升機、空中勤務總隊及海巡艦艇皆已出動投入搜尋，但夜間天候惡劣，恐影響搜救進度。總統賴清德於第一時間指示國防部及相關單位，以確保「人員平安」為最高原則，全力進行搜救。此事件引發社會高度關注，空軍預計於今日上午10時，在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案說明記者會，對外說明最新進展。





原文出處：快新聞／F-16飛官辛柏毅黃金搶救時間 家人2度發文淚訴：快要撐不下去

