F-16飛官辛柏毅黃金搶救時間 家人2度發文淚訴：快要撐不下去
即時中心／林韋慈報導
空軍花蓮基地一架機號6700的F-16V單座戰機，昨（6）日晚間執行夜間航訓任務時發生意外。由飛行官辛柏毅上尉駕駛的戰機，於晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬處，疑似跳傘後失聯。國軍搜救中心隨即啟動海空聯合搜救行動，惟受限於夜間海象不佳、風浪與視線不良，搜救難度大幅提升。今（7）日，有疑似小姨子的帳號，連發兩篇文章，泣訴等待的煎熬，並拜託全世界幫「小辛」集氣，讓他順利度過難關返家。
辛柏毅上尉年僅29歲，來自澎湖，並剛自北歐度完蜜月返國。昨晚網路上出現疑似其小姨子的帳號，連續發文泣訴等待親人平安歸來的煎熬心情，懇請各界為辛柏毅集氣，盼能順利度過難關返家。貼文中提到，「姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過她那麼腫」，字句透露焦急等待的心情。
今日上午，辛柏毅上尉的父母已在軍方協助下趕抵花蓮。小姨子帳號再度發文表示，全家整夜未眠，仍苦等消息，除了不斷哭泣與祈禱，幾乎無能為力，「每分每秒都非常煎熬，快要撐不下去」。相關貼文已湧入數萬則留言，不少網友為其加油打氣，也有搜救人員貼出直升機搜尋畫面，表示正全力投入救援。
空軍指出，辛柏毅上尉於昨晚6時自花蓮基地起飛，7時29分於豐濱外海疑似跳傘失聯。空軍救援直升機、空中勤務總隊及海巡艦艇皆已出動投入搜尋，但夜間天候惡劣，恐影響搜救進度。總統賴清德於第一時間指示國防部及相關單位，以確保「人員平安」為最高原則，全力進行搜救。此事件引發社會高度關注，空軍預計於今日上午10時，在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案說明記者會，對外說明最新進展。
原文出處：快新聞／F-16飛官辛柏毅黃金搶救時間 家人2度發文淚訴：快要撐不下去
更多民視新聞報導
海巡署共諜慘了！竟出賣值勤、飛彈射擊資料還債 高院出手重判
F-16戰機失聯「辛柏毅疑跳傘」 海巡署曝最新搜救進度
LIVE／全力搜救失聯飛官辛柏毅 空軍司令部10時最新說明
其他人也在看
F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職
政治中心／李汶臻報導花蓮空軍基地昨（6）日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，軍方目前全力搜救中。國防部也透過官方臉書PO文，希望國人為辛柏毅上尉集氣。民視 ・ 2 小時前 ・ 20
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 74
飛官花蓮外海失聯 海巡船艦海上最新影像曝光！
空軍今晚發生重大飛安事件，一架隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，於執行夜間訓練任務時在花蓮外海失聯。軍方研判飛行員辛柏毅上尉已啟動彈射座椅跳傘，目前下落不明，搜救行動持續進行中。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 3
美發布＂中共犯台代價＂ 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變
政治中心／綜合報導美國總統川普下令特種部隊對委內瑞拉展開突襲，不過外界也好奇，委內瑞拉砸下重金部屬的中國製雷達，似乎形同虛設，中國外交部召開例行記者會，被日本媒體追問有何評價，發言人林劍瞬間尷尬，再度問A答B，而近期美國"馬歇爾基金會"，也發布最新報告，分析中共若犯台，將會付出四大面向代價。委內瑞拉向中國購買防禦體系卻沒發揮作用 中國外交部發言人林劍被日媒問到此事當場表現不悅（圖／翻攝畫面）美國襲擊委內瑞拉，只花三小時就完成空襲和突襲任務，委國耗費巨資向中國買的防禦體系，全面崩潰，日媒趁著中國外交部召開記者會，直球追問，到底怎麼回事？中國外交部發言人林劍：「（這些裝備在最近美國的攻擊中，似乎沒有發揮什麼實際作用，請問您對此事的看法 謝謝）中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，反對在國際關係中，使用或威脅使用武力。」美國智庫馬歇爾基金會發布＂中國攻台代價＂ 將有四面向衝擊（圖／民視新聞）像是被戳中痛處，中國外交部發言人，一秒變臉，使出慣用的問A答B，反對武力侵犯，這話一出顯得格外諷刺，畢竟中國上個月底才無預警對台軍演，外界也聯想，中國會不會仿效美國，出兵台灣？現在美國智庫德國馬歇爾基金會，發布最新報告，點出中國攻台四代價，除了經濟衝擊，軍事方面，一旦全面戰爭，將有10萬以上共軍傷亡，另外社會也將因交通封鎖斷糧、出現大量難民，國際層面，美國也可能召回大使，而中國軍事行動失敗後，國際上更可能出現部分國家，承認台灣為獨立國家。淡江大學戰略所副教授林穎佑：「如果這一場戰爭，必須會耗掉更多的時間，甚至是這場戰爭，是不是也會有可能，讓周邊的國家，必須要去面對或介入，這一些都會去影響到北京，他決定是否要開戰，這份報告其實最重要的，倒不是說警告中國，而是要提醒中國周邊的國家，但是中共並不是說什麼像，完全的無敵啊，或者是勢不可擋，還是有一些隱憂存在。」不只美國智庫發布預警，前美國國防部官員胡振東也透露，五角大廈秘辛，坦言美軍作戰藍圖裡，沒烏克蘭但早有台灣，他更直言，美軍突襲委內瑞拉，是習近平的惡夢，因為他該擔心的不是飛彈，而是身邊人可能變成內應。立委（民）王定宇vs.前美國國防部官員 胡振東：「美國要做這個事以前，第二個人已經選好了，第二個人已經聯絡好了，（所以如果中國犯蠢），（做了錯誤的決定），（習近平應該左右看看），（你的第二個人是誰）。」前美國國防部官員胡振東直言 美國突襲委內瑞拉是習近平的惡夢（圖／民視新聞）川普出手發動閃電戰，間接讓中台關係，再度引發關注。原文出處：美發「中共犯台代價」 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變 更多民視新聞報導美國逮捕馬杜洛 外交部盼委內瑞拉順利過渡到民主政體美軍突襲委內瑞拉擒馬杜羅！副總統火速宣誓接任 全國進入緊急狀態「美抓捕馬杜洛」能源股大漲 專家：川普欲斷中在南美布局民視影音 ・ 16 小時前 ・ 99
中國效仿美「斬首行動」？矢板明夫揭關鍵
[NOWnews今日新聞]美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）與其妻子，震驚全球，也掀起擔憂中國是否會如法炮製對付台灣。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37
失事6700號F-16V今夜訓墜海 過往昂飛英姿曝光
即時中心／徐子為報導今（6）日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前狀況未明。國防部及空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，另外，海巡署也派出艦艇趕赴現場中。對此，空軍司令部稍早也發出聲明，證實辛柏毅疑似跳傘逃生。民視 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
空軍F-16失事！飛官跳傘下落不明 海巡署調派3艦6艇全力搜救
空軍司令部今（6）日表示，花蓮基地乙架F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。空軍花蓮基地機號6700 F-16......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 4
快訊／飛官辛柏毅夜航墜海失聯14小時 澎湖母搭軍機急赴花蓮盼兒歸
空軍花蓮基地F16單座戰機，昨(6日)晚間在執行例行夜航任務時，於起飛72分鐘後雷達訊號因不明原因發生異常。現年29歲的上尉飛官辛柏毅疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10浬處跳傘求生，隨後消失於雷達幕中。空軍隨即成立應變中心展開海空搜救，至今已逾14小時，仍未傳回獲救消息。他的母親住在澎湖，軍方於第一時間通知家屬，稍早辛母在軍方人員的攙扶下神情哀戚地上車，一行人已從澎湖出發，預計於上三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 2
國防部偵獲解放軍 3機、8艦、2氣球出海擾台
國防部偵獲解放軍 3機、8艦、2氣球出海擾台EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
F-16夜航失事！飛官仍失聯 柯文哲、黃國昌集氣「求平安」
今（6）日晚間，空軍一架F-16戰機於花蓮執行夜間例行訓練時發生意外，飛官疑似跳傘後失聯。國防部第一時間啟動應變機制，全力展開海空搜救行動，總統賴清德也已指示相關單位以「人員平安」為最高原則，務必把握黃金時間救援。事件曝光後，各界關注搜救進度，柯文哲、黃國昌也相繼透過臉書發文，替飛官集氣，盼能平安歸來。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
美軍成功抓捕馬杜洛 展現軍事科技領先優勢
美國發動南方之矛行動抓捕馬杜洛，凱恩上將：情報整合與科技領先短新聞SHOTNEWS ・ 23 小時前 ・ 1
六國聯合譴責美抓馬杜洛! 安理會緊急開會 「這國」有死傷 稱不惜流血抗議
[Newtalk新聞] 在美國軍隊逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，哥倫比亞、巴西、智利、墨西哥、烏拉圭和西班牙政府 4 日就委內瑞拉局勢發表聯合聲明指出，對委實施單邊軍事行動為地區和平與安全開創了「極其危險的先例」，六國對此深表關切並予以反對，呼籲通過對話和談判和平解決危機。 據哥倫比亞外交部公佈的聲明檔案，六國認為此類軍事行動違反了國際法和《聯合國憲章》基本原則。委內瑞拉局勢必須通過和平途徑解決，由委人民主導，在不受外部干涉並遵守國際法的前提下推進。 美國當地時間 3 日淩晨對委內瑞拉發起大規模軍事行動，突襲委首都卡拉卡斯等地，強行控制委總統馬杜洛夫婦並將二人帶至美國。截至目前，此次美對委非法跨境軍事行動已遭到國際社會廣泛譴責。 委內瑞拉首都遭到美國轟炸，其購買中國製防空系統遭到攻擊而失靈。 圖：翻攝自@TEXASTITANTAC 當地時間 4 日，全球各地爆發遊行集會，阿根廷、哥倫比亞、厄瓜多爾、墨西哥、波多黎各、烏拉圭、義大利、法國、西班牙及美國多個城市紛紛舉行示威活動，譴責美國對委內瑞拉的軍事襲擊和強行控制總統馬杜洛的行為，以及對該地區干預主義的升級。 據悉，馬杜洛預計將於當地時間新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
F16V花蓮外海失聯! 總統下令全力搜救:務必平安帶回辛上尉
政治中心／綜合報導花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機，6日晚間夜航訓練失聯，飛官辛姓上尉疑跳傘逃生，國軍立刻展開海空救援，總統賴清德在社群發文表示，已在第一時間指示國防部及相關單位，務必以確保「人員平安」為最高目標全力搜救，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。民視 ・ 4 小時前 ・ 3
快訊／空軍飛官花蓮失聯跳傘！國防部成立應變中心 總統府：全力搜救中
空軍司令部今（6日）晚間表示，本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），晚間6時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 87
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 6
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 2
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 50 分鐘前 ・ 1
元大00631L 今起開始分割投票
台股2026開局勢如破竹，連兩日由權值股台積電領頭向上揚升，大盤突破3萬大關，ETF股王元大台灣50正2（00631L）累積大漲7.7％，衝上404元歷史新高，1月7日起將開始分割投票，若通過以目前股價預估分割比例1拆20，勢將創ETF分割紀錄。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言