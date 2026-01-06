F-16飛官辛柏毅「起飛72分鐘後失聯」 海空漏夜搜救

上尉飛官辛柏毅在執行夜間例行訓練時意外失聯。（圖／東森新聞）





空軍花蓮基地昨（6）日晚間傳出重大飛安事故，一架編號6700的F-16AM單座戰機，在執行夜間例行訓練時意外失聯。該機由上尉飛官辛柏毅駕駛，於18時17分起飛，卻在「起飛72分鐘後」，19時29分執行返場任務時失去聯繫。目前軍方初步研判飛行員已跳傘，國防部與海巡署已啟動大規模海空聯合搜救，期盼在黃金時間內尋獲飛官。

起飛72分鐘 返場突發狀況

根據空軍初步調查顯示，辛柏毅上尉駕駛的戰機於18時17分升空，進行夜航訓練，19時29分戰機準備返場，當時正處於密集編隊並進入雲層的關鍵時刻，疑似發生MMC（模組化任務電腦）故障。

初步研判辛柏毅疑似產生空間迷向，隨即採取跳傘動作，戰機光點隨後於雷達上消失，失聯地點推測位於花蓮豐濱外海。空軍司令部獲報後立即成立應變中心，並調閱雷達與監控數據，力求鎖定精確的落海座標。

海空漏夜搜救

海巡署漏夜搜救。（圖／東森新聞）

海洋委員會海巡署說明，已於第一時間調派各任務海域艦艇並加派增援，目前共計動員3艦、6艇，並與空中能量緊密配合，全力投入救援行動。海巡署刻並聯繫距現場10海浬之馬紹爾籍「HARMONY OCEAN」貨輪協助瞭望，並請農業部漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋。正持續與國防部及各搜救單位保持聯繫，不放棄任何希望，全力救援落海的辛姓飛行官。

