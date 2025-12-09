F-16飛官「G力昏迷急墜」 空軍證實：長機隨伴返場安降

空軍司令部證實日前執行例行訓練，飛行員發生短暫G力昏迷現象。（翻攝自國防部發言人臉書）

據《中時新聞網》報導，空軍台東志航基地一架F-16V（Block 20）戰機，飛行員在執行大G力飛行訓練時昏迷，導致戰機急墜，所幸僚機及時喚醒該飛行員，才平安返航。空軍司令部今天（9日）下午證實，日前執行例行訓練時，發生飛行員短暫G力昏迷現象，立即停止課目操作，由長機隨伴返場安降。

「G力昏迷」(G-induced loss of consciousness, G-LOC) 是指由於加速度導致供應腦部的血液突然降低，使飛行員昏迷失能，通常發生在涉及加速度的圓周運動的空中特技飛行動作，例如俯衝之後急速拉升、持續轉彎等，在電影《捍衛戰士》曾經出現相似情節。

廣告 廣告

G力昏迷會先影響視野，發生孔狀視野、灰視或黑視等視覺症狀，但神智仍然清醒，這時若繼續維持甚至增加G力，腦部將因嚴重缺血而關機，會造成意識完全喪失而昏迷，極可能發生墜機。

空軍司令部表示，戰機操作需要保持最佳體能及專注力，並落實抗G動作，本部將持恆實施人員重量訓練與風險評估，確維飛行安全。





更多《鏡新聞》報導

中配錢麗被除籍仍經營武統社團 再被「廢止依親居留許可」喊被迫害

揭彭文正遭通緝很想回來 李晶玉嘆老公受很多委屈：想申請國賠

鄭麗文嗆玩火被美國「關切」 國民黨認了：支持合理增加國防預算