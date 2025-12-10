F-16飛官G力昏迷險釀禍 空軍：自動防撞地系統2028年完成升級

〔記者方瑋立／台北報導〕空軍F-16戰機近日驚傳飛官在訓練時因「G力昏迷」險釀禍，所幸經僚機呼叫後清醒將飛機拉高救回。空軍司令部督察長江義誠少將今(10)日在國防部記者會澄清，經調查該名飛行員過去飛行狀況正常，媒體報導稱該員「發生過兩次」G力昏迷並非事實，此次為該員第一次發生。除了飛安事件，外界也高度關注F-16機隊安裝「自動防撞地系統(Auto GCAS)」的進度，以防範類似空間迷向或G力昏迷造成的意外。江義誠指出，這項系統是納入F-16性能提升案(鳳展專案)的執行工項，目前正按計畫進行。江義誠進一步說明，由於F-16V新構型採用「混合式飛控電腦」，與舊型類比式不同，因此現役機隊必須先進行飛控電腦的更換與軟體提升，美軍已於去年完成系統整合驗證。他指出，空軍規劃在民國117年(2028年)鳳展專案全案完成前，陸續完成全機隊的飛控電腦更換與Auto GCAS安裝。至於新購的66架F-16V(Block 70)，出廠時即已內建該系統。此外，針對勇鷹高教機(AJT)換裝後的訓練標準，江義誠表示，目前基本組完訓的G力考核標準為8G，相關政策並未改變，均依「航醫教範」規範施訓，合格人員才能上機。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F-16飛行員空中短暫G力昏迷 空軍證實：人機安全 返場降落

解放軍機密全被看光！美衛星公司「3D建模」榆林基地 解析度驚人

中俄轟炸機編隊長程飛行 日本出動戰機因應

F-16武器預算多變 原來是部分品項「未獲美同意供售」尚未獲發價書

