F-16飛機訓練失聯 賴清德下令全力搜救：「人員平安」為最高目標

花蓮空軍基地一架編號6700F-16AM戰機，機上飛官辛上尉執行夜航任務時疑似空間迷向，啟動彈射座椅跳傘逃生，落於靜浦東方8.5浬海上。對此，總統賴清德也在第一時間指示國防部及相關單位全力搜救，以確保「人員平安」為最高目標。

賴清德在社群平台上發文，表示目前空軍應變中心與海巡署已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋，「每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來」。

廣告 廣告

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

花蓮基地F-16戰機夜航訓練失事 飛官跳傘海空聯合救援中

「姊弟之爭」落幕 謝典霖表態不選縣長 改拚議員、議長

接見歐洲議會議員 賴清德談中國軍演：印證和平靠實力的鐵律