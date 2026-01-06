F-16飛72分鐘出事！上尉飛官辛柏毅「剛度蜜月」 妻同軍職服役花蓮基地

社會中心／施郁韻報導

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16AM單座戰機，6日晚間在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，軍方目前全力搜救中。其妻子同為軍職，兩人才剛到北歐冰島度蜜月，返台兩天後，辛柏毅在外海失聯，妻子焦慮不已。

國防部表示，空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛乙架 F-16單座戰機，6日晚間6時17分於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，晚間7時29分疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。

上尉辛柏毅為戰鬥機飛行官。（圖／IDF經國號FB提供）

空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。

據國防部資料顯示，上尉辛柏毅為戰鬥機飛行官，空軍官校108年班，已婚、尚未育有子女，飛行總時數為611小時又25分鐘，其駕駛F-16總時數為371小時又35分鐘。另該架編號6700的F-16戰機累計飛行時數達3894小時，裝載在該機上的發動機（引擎）累積運轉時數5447小時。

辛柏毅與在花蓮基地擔任上士的妻子相戀，妻子是花蓮人，去年5月20日結婚，兩人都在花蓮基地服務，但不同單位，兩人近日才剛到芬蘭度蜜月，歸建不到48小時，辛柏毅在執行任務卻發生失聯。

