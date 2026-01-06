F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職

政治中心／李汶臻報導

花蓮空軍基地今（6）日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，軍方目前全力搜救中。國防部稍早也透過官方臉書PO文，希望國人為辛柏毅上尉集氣。

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，今（6）日晚間在執行夜航任務時墜海，1名飛行員跳傘落於靜浦東方8.5浬海上。海巡署接獲國防部通知，已派艇趕赴現場、協助救援；而國防部及空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海，展開搜尋行動。

廣告 廣告

F-16飛72分鐘花蓮墜機！跳傘飛官「剛芬蘭度蜜月」返台就出事

圖為空軍五聯隊F16戰機畫面。（圖／翻攝畫面）





回顧整起事故時間軸，辛柏毅上尉於晚間18時17分駕駛編號6700的F-16單座戰機起飛，但在19時29分執行返場任務過程中，疑似發生MMC任務電腦故障，當時戰機正進行密集編隊並進入雲層，辛柏毅上尉駕駛的戰機隨後與塔台失聯，研判辛柏毅上尉因「空間迷向」跳傘逃生。





F-16飛72分鐘花蓮墜機！跳傘飛官「剛芬蘭度蜜月」返台就出事

跳傘飛官辛柏毅「剛度蜜月」新婚妻也是軍職。（圖／2023年群友與飛官在清泉崗拍攝群友@小陳故事多提供）





據《中時新聞網》報導，失聯的辛柏毅上尉為空軍官校108年班優秀飛行員，近日才與同為軍職的妻子前往芬蘭度蜜月，豈料才剛返台兩天，辛柏毅上尉就在外海失聯，讓其妻子焦慮不已。

F-16飛72分鐘花蓮墜機！跳傘飛官「兩天前剛芬蘭度蜜月」返台就出事

失聯的辛柏毅上尉，為空軍官校108年班優秀飛行員。（圖／翻攝畫面）

原文出處：F-16飛72分鐘花蓮墜機！跳傘飛官「兩天前剛芬蘭度蜜月」返台就出事

更多民視新聞報導

空軍F-16爆墜機意外！回顧「夜航失事往例」這原因居首

F-16墜機「飛官跳傘逃生」下落不明！柯文哲嘆：壓力很大

阿北「揮五星旗」遭趕出船屋！黃偉哲PO照：拆了

