F-16鳳展升級遭質疑 空軍澄清：失聯戰機無MMC異常紀錄

[Newtalk新聞] 空軍一架 F-16 戰機昨（6日）晚間執行夜間訓練時失聯，外界關注F-16戰機失聯事件是否與鳳展專案升級後任務電腦（MMC）穩定度有關。對此，空軍司令部今（7）日於記者會中回應相關質疑，強調失事的6700號機近半年內並無MMC故障紀錄，相關系統狀況仍待整體調查釐清。

有媒體詢問，是否如外界報導，鳳展專案升級後MMC失效頻率升高，且該失聯戰機是否曾出現相關狀況。空軍第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校表示，經清查6700號機近半年紀錄，並未發現任何MMC故障情形；他並指出，鳳展構改後，每一批次的故障資料都會下載並提供美方進行研析，空軍亦要求美方加速軟體修正，以提升系統整體可靠度。

針對事發當下長機的目視狀況，空軍司令部督察長江義誠少將說明，長機曾在原地盤旋以標定位置，但因雲層影響，長機回報無法目視海面狀況，未能掌握僚機後續情形。

至於MMC失效可能造成的影響，空軍第五聯隊第 27 隊隊長周明慶上校指出，MMC失效分為不同等級，依回報內容，昨日僚機狀況為飛行路徑未顯示，屬於姿態參考受限。

他進一步說明，F-16飛行中常見的四大高風險因素包括空中相撞、空間迷向、大G昏迷及操縱撞地，其中夜航最容易發生的即是空間迷向；在高度表持續下降、出現空間迷向的情況下，跳傘是飛行員最後一道安全關卡，而長機也已盡力進行引導。

對於是否已發現殘骸，以及網路流傳疑似火光的影片是否屬實，江義誠表示，目前海上尚未發現任何殘骸；至於民眾在網路上提供的影片或相關事證，空軍皆歡迎提供，將納入研判參考。

另有媒體關切，近期共機於東部海域活動增加，是否造成飛行員疲勞。江義誠回應，空軍高度重視飛行員的任務派遣與休息規劃，均依規範採取輪班制度，確保飛行員在有足夠休息的前提下執行任務，並已就相關風險進行管控。

