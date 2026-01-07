F-16鳳展專案未完成？ 「飛官」網爆料：任務電腦常失效
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機（6700號）6日晚間執行例行任務時，機上的上尉飛官辛柏毅疑似在豐濱鄉東方10浬彈射跳傘，目前仍在搜救當中，失事原因則有待軍方釐清。不過，有自稱是F-16型飛行員的網友證實，機上的模組化任務電腦（MMC）經常失效，他並直言，代號「鳳展專案」的F-16A/B型戰機性能提升工作根本沒有完成。
在網路上經過轉貼的該名網友留言，首先表明他是飛行十多年的F-16型機教官，並經歷將近20年來的F-16A/B型戰機升級過程，接著指出近年完成的F-16型升級計畫「鳳展專案」，有不少讓人詬病的地方。
該網友表示，首先是針對6日媒體報導，F-16型機上的MMC失效導致迷向問題，「的確會發生，而且常常發生」。他指出，記憶體計算容量不足、程式不穩定，導致MMC「各種無法預期生效嚴重度」發生，特別是在夜間發生時根本是災難。
該網友接著表示，原本要在2024至2025年完成的F-16型機加裝自動防撞地系統（A-GCAS），目前第一架都還沒驗測，所以飛行員常發生大G昏迷事件，而在MMC不穩定的情況下，飛行員又要如何精準的判斷？
該網友還指出，在2024至2025年完成飛操系統更新後，嘉義空軍基地曾陸續發生兩起F-16型機劇烈「鬼」轉（在非人為之下的超出限制滾轉動作）、高速墜入水溪靶場的案例，但軍方只是停止低空飛行半年後結案。
該網友最後提到，F-16型機上的雷達預警接收系統（RWR）也有問題，來源方向錯的離譜，也就是戰機的威脅反應完全沒有依據。
該網友批評，「鳳展專案，根本沒有完成！那只是一場政治、金錢、盤算的博弈而已」。
