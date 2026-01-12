F-16黑盒子出現斷續訊號！顧立雄：海象影響不易出港、仍待確認定位

空軍一架F-16V戰機本月6日晚間在花蓮外海執行夜航訓練任務期間失事，飛官辛柏毅上尉事發後在外海失聯，至今下落不明。國防部長顧立雄今（12）日表示，已派出專業船隻進行「黑盒子」定位，目前有出現斷斷續續的訊號，仍待進一步確認。

針對搜救進度，顧立雄表示，目前海軍已派出62艘艦艇，無人機也派出16架，沿花蓮至台東沿岸持續搜索，累計已投入1206人次，後續仍會持續進行搜索。

至於黑盒子定位部分，顧立雄指出，目前已派出專業船隻協助定位，現階段有出現一些斷斷續續的訊號，後續仍須進一步確認。顧立雄表示，受海象影響，船隻不好出港，將待海象狀況較好時出港進一步做更確定的黑盒子定位，待定位確認後將再嘗試進行後續作業，有任何進展會再向外界報告。

廣告 廣告

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

擴大搜索！飛官辛柏毅失聯第4天 軍方範圍延伸至綠島

F-16飛官辛柏毅仍失聯 搜救範圍擴至台東卑南溪

徐巧芯酸國軍記者會簡報標註【無】好笑 顧立雄反嗆一點都不好笑