F-16「大腦」出問題？他爆料任務電腦升級後問題多 空軍認了：辛柏毅曾通報

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16戰機執行夜間訓練時失事，軍方證實飛行過程中曾回報模組化任務電腦（MMC）異常，目前仍全力搜救中。（翻攝自臉書/IDF經國號）

空軍花蓮基地29歲上尉飛官辛柏毅，前天（6日）晚間駕駛F-16戰機執行夜間訓練時，於花蓮縣豐濱鄉以東海面發生事故，戰機失聯。軍方初步研判辛柏毅可能已彈射跳傘，但目前仍未尋獲。空軍昨（7日）召開記者會說明，證實飛行過程中曾回報模組化任務電腦（MMC）異常。

F-16夜間訓練出狀況？ 辛柏毅有回報任務電腦異常

空軍說明，辛柏毅當晚執行例行夜間訓練任務期間，曾通報機上模組化任務電腦發生故障，但未明確指出是哪一套系統異常。事故發生時，任務電腦已無法顯示飛行路徑資訊，飛官無法即時參考姿態數據，只能透過高度表判斷飛機狀況。

廣告 廣告

空軍表示，辛柏毅當下已察覺飛機高度快速下降，也意識到自身可能出現「空間迷向」狀況，並依標準程序處置，最終選擇彈射逃生。不過，是否成功完成跳傘程序，目前仍待搜救行動與後續調查確認。

任務電腦是什麼？ 為何被視為戰機「大腦」？

隨著事故曝光，有位匿名網友在網路爆料，指出F-16戰機的模組化任務電腦在系統升級後，穩定度反而下降，曾出現記憶體運算不足、程式不穩定等狀況，導致系統可能產生非預期反應。

軍事專業人士指出，任務電腦負責整合飛行資訊、導航與作戰數據，被視為戰機的核心中樞，一旦異常，可能影響飛行員對姿態與空間的判斷，特別是在夜間或能見度不佳的環境下，風險更高。相關爆料目前尚未獲官方證實，仍待調查釐清。

辛柏毅剛新婚不久？ 服役背景曝光

根據空軍資料，辛柏毅為空軍官校108年班畢業，總飛行時數611小時，F-16機型飛行時數371小時，平時訓練表現穩定，與同袍互動良好。

辛柏毅於去年（2025）5月與妻子完成結婚登記，日前才結束蜜月返台，週一（5日）剛返回部隊服役，未料卻在6日晚間執行夜間訓練任務時發生意外，消息傳出後，讓不少官兵與親友感到不捨。

搜救持續進行 事故原因仍待調查

空軍強調，目前首要任務仍是全力搜救辛柏毅，相關單位已持續動員海空兵力擴大搜尋範圍；至於戰機失事原因，將待人員尋獲及飛行資料完整分析後，再對外說明。

更多鏡週刊報導

飛官辛柏毅夜訓失聯...疑空間迷向跳傘 近20年F-16墜機事故全紀錄回顧

「後山的夜不會一樣了」文大香腸伯癌逝...小燈陪伴20年夜晚 校友哀悼：寒流也不再有人燒柴

「1個人吃飯又沒做錯事」她願付雙份餐費仍遭請離 火鍋店拒單人用餐引質疑