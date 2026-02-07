F-16 掛新莢艙「一人看見、全隊同步」 洛馬完成聯網飛行示範

〔編譯陳成良／綜合報導〕F-16 戰機掛載的「狙擊手標定莢艙」(Sniper ATP)是全球許多空軍的標準配備，但過去受限於硬體，飛行員往往只能「單機作戰」。不過，這款經典裝備近期迎來重大進化：一項最新飛行示範顯示，F-16 掛上新版莢艙後，將能打破硬體限制，達成「一人看見、全隊同步」的即時共享能力，從單純的感測器升級為戰場聯網節點。

據軍事網站《The Aviationist》報導，製造商洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)於1月30日宣布，已完成新一代「狙擊手網路化標定莢艙」(Sniper NTP)的首次多機聯網飛行示範。這項測試重點在於驗證「即時數據交換」。

過去的 Sniper 莢艙雖然畫質清晰，但通常只能讓飛行員自己看，若要將資訊傳遞給隊友，往往需依賴無線電口頭回報，容易造成資訊延遲或誤差。但在這次測試中，兩架 F-16 透過新莢艙內建的「混合基地台」(Hybrid Base Station, HBS)與多種數據鏈(含 MANET)，成功建立了連線。當一架戰機鎖定目標時，影像與座標能近乎即時地同步傳送給另一架戰機與地面站。

洛馬也提出了該裝備未來的發展願景，即充當「四代機與五代機的橋樑」。該公司規劃，未來 Sniper NTP 將整合能與 F-35 匿蹤戰機通訊的「多功能先進數據鏈」(MADL)。

若此概念成真，F-16 未來有機會在不破壞 F-35匿蹤狀態的前提下，接收 F-35 傳來的精確座標。不過，目前的示範僅驗證了 F-16 之間的連線，跨世代機種的互通仍待後續測試驗證。

值得注意的是，《The Aviationist》在報導這則新聞時，特別以台灣空軍為例，佐證這款裝備優異的「偵蒐基礎」。報導指出：「一個著名的案例是，台灣的 F-16V 曾使用現役的 Sniper ATP 莢艙，在近距離接觸中清楚拍下解放軍海軍 殲-15(J-15)戰機 的詳細紅外線畫面。」

這顯示出該系列裝備已具備強大的感測能力，而洛馬此次展示的網路化版本(NTP)，則是在此基礎上增加了聯網功能。至於未來是否升級至 NTP，仍取決於各國軍方後續的採購與整合規劃。

