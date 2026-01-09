F-16「防撞地系統」是什麼？運作原理看這裡

▲除了F-16外，同樣是洛馬生產的F-35戰機也配備自動防撞地系統，能避免飛行員因為失能而高度過低，造成撞地或撞海。（圖／洛克希德馬丁官網）

[NOWnews今日新聞] 空軍上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛機號6670的F-16V戰機（F-16V Block 20）失事墜海，購改的F-16V戰機何時能加裝能挽救飛行員生命的「自動防撞地系統」（Auto GCAS），再度引發關注。國防部長顧立雄昨（8）日承諾，若測試順利，預計今年底開始獲裝，目標明（2027）年底前全數完成。

防Ｇ力昏迷 洛馬開發防撞地系統

與過去飛機不同，F-16戰機採用「先天不穩定設計」（Negative stability）讓飛機隨時都處於不穩定地狀態，需要不斷調整各個翼面，維持飛行姿態，F-16捨棄傳統的鋼索靠液壓連接舵面的控制系統可以搞定，改用「線傳飛控」（fly-by-wire），將駕駛員的操縱指令輸入，通過IC轉變為電信號，經電腦或電子控制器處理，再透過電纜傳輸到控制介面。

另一方面，F-16在設計之初，是與F-15擔任高低搭配的空優戰機，不過以色列在1981年轟炸伊拉克首都巴格達近郊的奧斯拉克（Osirak）核反應爐的「巴比倫行動」中，首度將F-16轉為戰鬥轟炸機，F-15擔任護航戰機，在最早推出的F-16A/B僅具備空戰能力，之後推出的F-16C/D型號開始具備對地、對海攻擊能力，隨著採購F-16戰機使用國持續增加，不只擔任空優戰機，還肩負的對地、對海與訓練任務，因此製造商洛克希德馬丁與美國航空暨太空總署（NASA）合作開發「自動防撞地系統」（Automatic Ground Collision Avoidance System，Auto GCAS），可用於F-16A/B Block40之後生產的機型。

正常狀態下，一般人體所能承受的最大極限為正9G到負3G之間。戰機飛行員雖受過嚴格訓練，執勤時也會穿著抗G衣，但若抗G衣失效或來不及反應，當正G力越大時，飛行員的血液會因壓力而從頭部流向腿部，而使腦部血液量銳減，因缺血缺氧而影響視覺器官，造成視野急速縮小的「黑視症」（Blackout）。

相對的，若面臨負G力過大時，血液會反向的由下肢往腦部集中，導致腦部過度充血，可能造成微血管受損，最明顯特徵為眼球因過度充血，視野一片紅色的「紅視症」（Redout）。若因超過負荷的高G力過久，人體腦部可能因為保護作用失去意識，稱為「G力昏迷」（G-Loc），導致飛機失控。

根據美國空軍統計，F-16戰機四大致命失事因素為G力昏迷、人員操控墜地、空間迷向及空中相撞。由此可知，F-16戰機確實很需要防止撞地事故的設備。除了F-16外，同樣是洛馬生產的F-35戰機也配備自動防撞地系統。

Auto GCAS會持續監控飛行數據、感測系統，並以人工智慧（AI）功能，持續比對飛行軌跡、任務模組電腦和數位地形資料，即時監視飛行姿態，一旦系統預判戰機將陷入險境，如可能撞擊到障礙物就會發出信號，警告飛行員採取迴避行動。若是飛行員沒任何反應，Auto GCAS會判定飛官陷入失能，即時介入戰機的飛行控制，戰機會迅速自行轉彎並向空中拉升。

購改F-16V防撞地系統進度延宕

美國軍方F-16C/D戰機配備有防撞系統，可在飛行員陷入昏迷時自動拉起戰機。2018年6月的漢光34號演習中，一架F-16因戰管引導瑕疵撞山失事，造成飛官吳彥霆殉職。其後，空軍應立法院要求，為F-16機隊向美國提出加裝Auto GCAS的採購需求。

2020與2022年期間，空軍F-16機隊再次發生飛行員G力昏迷而失事，造成飛官蔣正志上校、上尉陳奕殉職。

空軍一架機號6669的F-16V戰機，2025年12月8日從台東空軍志航基地起飛，飛行員在進行帶大G力動作時，瞬間發生空中大G昏迷（G-LOC））狀況，導致戰機失控，從2萬呎高空急速下降到6000呎，所幸經僚機飛行員多次呼叫後及時甦醒，將飛機拉高飛行高度，平安返場。

F-16防撞地系統仍未加裝

正當國人以為F-16A/B戰機透過「鳳展專案」升級成F-16AM/BM（F-16V Block20）時，已完成安裝自動防撞地系統時，國防部2025年12月10日記者會上，空軍司令部督察長江義誠少將證實，空軍在2020年納入F-16升級計畫裡面的執行的工項，在2024年開始執行全數機隊的安裝，因為我國空軍F-16A/B Block20型機是類比式飛控系統，跟美軍F-16C/D的數位式是不同的系統，所以後續要針對飛控電腦、飛控軟體要做整合跟提升，預計2028年全數完成加裝。

自動防撞地系統需要數位飛操控制，必須將Block 40以前版本的F-16戰機，從類比飛操改為數位飛操，全世界尚無先例，因此洛馬在開發系統過程中，技術難度和成本極高。空軍參謀長李慶然12月15日在立院答覆立委質詢時表示，Auto GCAS安裝工作包含基本線束、混合式飛控電腦及航電軟體等3項2018年8月就和美軍開始談安裝，但當時美軍自己也沒有這裝備，預計2025年才完成飛測。因為需要系統結合，每個國家的飛機規格都不一樣。

李慶然說，國軍F-16機隊的機身布線作業，目前已完成130架，預計2026年4月全部完成。但最後一階段的工程還無法做，因為軟體升級還沒有完成。預計2026年陸續開始安裝，2027年可以完成。

國防部長顧立雄昨日於立院受訪表示，洛馬的防撞系統是數位式，所以國軍109年時簽約要研改，現在研改應該可以順利，應該今年底可以獲裝，希望在明年底前完成安裝，確實要從「類比式」改成一部分混合「數位式」是要花了比較長時間研改。

前F-16飛官：若及早安裝能避免憾事發生

擔任過F-16試飛官及F-16V的前資深飛官宋文溪表示，自從吳彥霆事件發生後，空軍就向美方爭取購買自動防撞地系統，由於台灣的F-16 A/B Block 20屬於早期系統，屬於類比式，當時美軍在BLK40前F-16是不可慮提升這項裝備，因為要整合美方的防撞系統沒那麼容易，必須克服很多必要裝備與需具備功能才能加以整合，這部分需要花很多的時間、人力和經費，所以後續幾次的F-16失事，若已有這項裝備，其實都可能避免憾事發生。

前F-16種子教官黃揚德指出，2018年立法院就通過相關預算，但那時沒有納入「鳳展專案」，2019年跟美軍提出需求，最後研發出「轉換器」連結自動防撞地系統，2024年就開始進行測試飛行。研究過程中，台灣有擺2架F-16 A/B Block 20在美國測試，目前應該已經差不多，但要安裝，還需要飛機返廠，原先給的期限是2028年交貨。

黃揚德強調，本來就沒這項產品，就像你買摩托車，你覺得Gogoro很不錯，但你卻叫他研發出一台吃油的機車，這需要時間研發，其中也碰到疫情，整個時程都被耽擱。不過，千萬別把這次事件歸納在「沒有」自動防撞地系統，因為如果MMC「模組化任務電腦」是故障的話也無法作動，因為自動防撞系統是吃MMC資料。

▲台灣新購的首架F-16D Block70（F-16V Block70）因為採數位飛行系統，已內建自動防撞地系統。（圖／「IDF經國號」粉專授權使用）

