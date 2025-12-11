F-16「鳳展專案」性能升級不只本體 除了自動防撞還增購這些

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍142架F-16A/B本體雖然已全數將飛機結構升級為F-16V型，但「鳳展專案」全案並未結案，並展延至117年結束。空軍昨日指出原因，係包括飛操電腦、軟體都性能提升，並納入自動防撞地系統等增購項。而根據立法院預算中心報告，增購項還包括複式炸彈、AGM-88反輻射飛彈等，展延主因則是增購項AGM-154C聯合距外武器延宕至117年交貨所致。

根據立法院預算中心報告，空軍司令部「F-16A/B 型戰機性能提升」案經2次增購項目，將經費從1100億提升至1402億404萬5千元，仍維持辦理期程至112年。後因部分品項延宕交貨而2次展延至117年結束，主因係美空軍於113年12月以正式信函說明AGM-154C遠距遙攻武器(JSOW)延至116年底完成全數產製，考量武器運輸時程，建議空軍將「鳳展專案」執行期程延長至117年(延長2年)。

廣告 廣告

而根據預算中心報告，除了AGM-154C之外，空軍首次修訂計畫時則增購「DFRM 電戰莢艙」和AGM-88H高速反輻射飛彈等8項武器設備，其中電戰莢艙在第二次修訂計畫時刪除，除了BUR-57複式炸彈架和兩項飛彈武器外，其餘包括MTC任務訓練中心、狙擊手標標定莢艙、ARC-210跳頻無線電等皆已交運。

昨日空軍則說明，由於F-16V新構型採用「混合式飛控電腦」，與舊型類比式不同，因此現役機隊必須先進行飛控電腦的更換與軟體提升，美軍已於去年完成系統整合驗證。

而「鳳展專案」增購的AGM-88B HARM高速反輻射飛彈，可以超音速飛行並追蹤雷達訊號，進而把陸基、艦載雷達「打瞎」，使敵軍反制武器無法正常運作，其性能因不同型號而異，射程約介於90至150公里，最新型的AGM-88E還可以在雷達關閉閃躲攻擊時，持續追蹤目標，進而提升命中率。

AGM-154C遠距遙攻武器則是屬於空對地精準滑翔炸彈，但與一般炸彈的差別在於，AGM-154可透過全球定位系統(GPS)、慣性導航系統(INS)進行導引，因此可精準打擊敵方地面目標，不僅成本遠低於飛彈，還有著不俗的破壞力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F-16武器預算多變 原來是部分品項「未獲美同意供售」尚未獲發價書

F-16飛官G力昏迷險釀禍 空軍：自動防撞地系統2028年完成升級

比原版輕近10噸！ 比利時廠推M60A3巴頓戰車砲塔升級方案

共機殲-15雷達鎖定日機 空軍曝我接戰規則：平時訓練不照射

