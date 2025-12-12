F-16「鳳展專案」機密性能首度曝光 前種子教官揭延宕交貨原因

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

台灣向美國訂購的F-16V戰機還沒到貨，是藍白狂擋國防預算的主因。（圖／新台派上線）

F-16V複式炸彈架已飛行測試 火力彈藥量將翻倍提升

藍白兩黨在立法院杯葛1.25兆元軍購預算，並要求總統賴清德進行國情報告，讓軍事升級的進度持續受到關注。近日，我國F-16V戰機的「複式炸彈架」已在軍事粉專上首度曝光，證實正在進行飛行測試，預示著F-16V的對地/對海火力將獲得顯著提升。

前F-16種子教官黃揚德（芒果教官）在三立政論節目《新台派上線》中，詳細解釋了這項改裝的驚人效益。黃揚德指出，傳統的F-16在沒有複式炸彈架的情況下，一個掛載點只能裝一顆炸彈；但若加裝新的複式炸彈架（如TER），能將掛載量翻倍。

F-16「鳳展專案」採購項目曝光，引起軍事迷熱議。（圖／新台派上線）

以F-16V的四個主要外掛站位為例：無複式炸彈架只能掛載4枚1000磅炸彈。有複式炸彈架（新型）一個站位可掛載2顆1000磅炸彈，總共可掛載8顆，彈藥量直接翻倍。若掛載舊型TER的500磅炸彈，四個站位可達12枚。

黃揚德強調，無論是500磅或1000磅，炸彈對於空對面（對地或對海）攻擊的殺傷力都非常強大，能夠達成精準的面狀殺傷效果。這項性能提升，對於因應當前台海周邊日益升高的制海與反登陸需求，提供了更充足的彈藥支持。

F-16V戰機「複式炸彈架」曝光，軍事粉專:已進行飛行測試。（圖／新台派上線）

「狙擊手標定莢艙」具備無聲鎖定能力 避免被敵機察覺

除了炸彈掛載量增加外，黃揚德進一步揭示了「鳳展專案」中多項關鍵性能提升的細節，強調本次性能提升不僅是機體本身，更包含了先進的電戰與偵察系統增購。

其中，最值得關注的是「狙擊手標定莢艙」（Sniper Targeting Pod）。黃揚德證實，我國空軍早前發布的、近距離拍攝中共殲-15、殲-16戰機的照片，就是透過這款昂貴且性能強悍的莢艙所拍攝。

黃揚德爆料，之前國軍拍到共機殲-15、殲-16的照片，就是用狙擊手標定莢艙拍的。（圖／新台派上線）

他指出，狙擊手莢艙具備極高的追瞄與定位能力。相較於傳統雷達鎖定會被敵機的雷達警告系統（RWR）察覺，狙擊手莢艙能利用其光學與追瞄系統進行定位和武器鎖定，而不會被對方偵測到。這意味著F-16V在執行偵察或鎖定任務時，能達成「無聲鎖定」的效果，給予對方極大的震撼與威脅。

此外，專案還增購了MTC任務訓練中心、ARC-210跳頻無線電等。跳頻無線電的重點在於防干擾，能夠在頻率不斷跳動的過程中，維持數位或類比訊號的不中斷，大幅提升戰機在複雜電磁環境下的通訊安全。

黃揚德指出，F-16V交機延宕，主要是受到疫情影響。（圖／新台派上線）

交機進度慢的專業解讀：疫情、產線移轉是主因

針對藍白陣營不斷質疑F-16V新機交貨進度緩慢的問題，黃揚德以專業角度做出解釋。他認為，交機延宕是多重因素疊加的結果，並非單方面失職，主要的延宕原因是受到疫情影響。

黃揚德指出，全球供應鏈與人力調度受到疫情衝擊是最大的變數。另外，F-16的生產線為讓位給更先進的F-35，從德州轉移至新廠房，需重新建廠、招募與培訓人員。加上關鍵次系統如彈射座椅（馬丁貝克傘）、電戰系統、飛行員裝具（AFE）等次系統供應鏈受到影響，未能順利到位。

黃揚德認為，F-16V即使2026年底無法交貨，也不會拖太久。（圖／新台派上線）

由於F-16V的飛行操作系統從類比式升級為數位式（Block 40以後），但台灣的舊型Block 20機體必須以混合（Hybrid）方式進行系統並聯。這涉及複雜的軟體演算與飛行安全測試，需要時間確認系統不會誤判，尤其是在低空對地攻擊時。

黃揚德認為，縱使交機進度無法完全趕上原訂的期程，但以他個人觀察，交機時程「也不會拖得太久」。他強調，F-16V性能提升是提升台灣戰力的關鍵。

