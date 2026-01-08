F-16「鳳展計畫」MMC狀況多？ 顧立雄：升級後無不堪負荷

國防部長顧立雄。（圖／東森新聞）





F-16V戰機失事，外界質疑，因為機上模組化任務電腦（MMC）經常故障導致，網路上出現一名自稱資深空軍爆料，F-16透過鳳展計畫升級後，性能反而不如升級前，經常發生故障。對此，國防部長顧立雄說明，澄清我國目前所有F-16戰機在進行軟體升級後，MMC性能已穩定，沒有不堪使用的狀況。

立委（國）徐巧芯vs.國防部長顧立雄：「公開記者會了，你就不可能有任何機密，然後你還要在每一段上面，寫一個無，這就是讓大家覺得很好笑，（我覺得一點都不好笑，這是對作業上），我跟你講你覺得不好笑，全台灣人民看到都覺得很好笑。」

國民黨立委徐巧芯和國防部長顧立雄唇槍舌戰，為的是F-16失事說明記者會，軍方簡報卻出現滿滿的無字，讓外界無法理解，這次事故空軍證實，辛柏毅失事前，有回報自己駕駛的6700機號MMC任務電腦故障是否為關鍵。

國防部長顧立雄：「過去3個月，應該都沒有所謂MMC故障，沒有各位所講不堪負荷。」

部長話是這麼說，但網路上有自稱資深空軍的爆料，F-16透過鳳展計畫升級後，記憶體計算容量不足，程式不穩定，導致MMC，各種無法預期生效嚴重度，頻頻發生，空軍前副司令張延廷，甚至還說機體僅換10%零件，導致可靠度下降。

空軍參謀長李慶然：「F16BLK70，這個是全數位，所以出場就會具備，自動防撞地系統，第二個為什麼BLK20，它要這麼久的時間，因為美軍到今天他的，BLK2530也是類比式的飛操系統，到今天跟我們是同步在進行，沒有一點延遲。」

以及我方向美採購，66架最新型F-16V，BLK70戰機直到現在根本沒有到貨。新機還沒到，但是事故之後，F-16型機全面停飛，是否造成經國號以及幻象2000，勤務壓力大增。

國防部長顧立雄：「戰演訓任務，這個部分暫時停止，但是警戒跟待命部分，還是會維持，（特檢）禮拜六就會完成。」

顧立雄給出時間，不過F-16復飛，如何防止類似案件再發生，恐怕還有待觀察。

