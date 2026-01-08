F-16 Block 70已組裝56架 顧立雄：首架飛測完成後可加速交機

國防部長顧立雄2026.1.8說明，精準核密是美軍行之有年的制度，為了跟美軍實質交流，建立共同圖像，這是要做到的基本功。郭宏章攝



台灣向美國採購66架F-16 Block 70新機交機延宕，不過，國防部長顧立雄今天（1/08）親口證實，截至昨天（1/07）美國洛馬公司產線上已經組裝到第56架，包括46架單座機、10架雙座機。顧立雄也表示，第一架的飛機它要進行的測試項目會比較多，若測試順利，第二架之後的測試就會加速。

立法院外交國防委員會今天（1/08）上午邀請國防部長顧立雄報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」。由於花蓮空軍基地第五聯隊上尉飛官辛柏毅1/06駕駛F-16V Block 20失蹤，引發立委也關切空軍「鳳翔專案」向美國新購66架F-16 Block 70戰鬥機，也就是全新的F-16V組裝與交機進度。

針對新購的66架F-16V（Block70）進度，空軍參謀長李慶然中將答詢國民黨立委徐巧芯指出，目前美方正在努力中，首架已在去年底完成試滑、試飛，目前正持續執行飛行測試中。

顧立雄也說明，首架的測試項目會比較繁複，若測試順利，第二架之後的測試就會加速。截至1月7日為止，F-16V（block70）生產線在線組裝56架中，包括46架單座機、10架雙座機。

