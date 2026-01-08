F-16A/B「鳳展專案」2012年起陸續升級 凌濤：國防部10月報告說謊性能提升2023年已完成

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

花蓮空軍基地發生F-16V墜海意外，桃園市議員凌濤偕同軍事專欄作家周永秦，爆料國防部函送「美對臺軍售案執行情形」114 年 10 月書面報告謊話連篇，稱F16A/B型性能全數於112年完成，卻連保護飛官的MMC、AGCAS、防寒飛行衣，通通沒有。

台灣F16戰鬥機。（圖／空軍司令部）

凌濤提及，遺憾之餘，空軍舉行記者會，有三件事跌破大家的眼鏡，一是「模組化任務電腦（MMC）」故障；二是失事飛機沒有「自動防撞地系統（AGCAS）」，三是飛行員連基本的「防寒飛行衣」也沒有。

廣告 廣告

軍事專欄專家周永秦指出，其中重要的「自動防撞地系統」的裝設，主要是為了減少可控飛行撞地（CFIT）事件的發生，包括空間迷向、G力過載昏迷都屬這類，而根據美國空軍統計，CFIT事件佔所有F-16飛行員殉職比例的75％。本次墜機事件，就有極高可能與空間迷向有關。

周永秦說，2018年6月4日，花蓮基地一架由吳彥霆少校駕駛的F-16A，執行漢光演習任務時，於基隆五分山撞山殉職。當時國防部送交立院報告，就說要加裝自動防撞地系統；2022年1月11日，嘉義空軍基地一架由陳奕少校駕駛的F-16V，在執行對地炸射科目時大角度墜海，飛行員殉職，空軍再度檢討應加裝自動防撞地系統。

凌濤說，空軍從2012年起以1400億台幣為141架F-16A/B升級，是為「鳳展專案」，MMC就是在此案進行升級。然而，卻被爆料MMC升級後狀況頻仍，屢屢發生大G力昏迷事件，險象環生。

凌濤指出，更扯的是，國防部在去年10月給給立法院的「美對臺軍售公開書面資料」中，明確寫到：F-16A/B戰機性能提升已依規劃於112年底全數完成，僅有AGM-154C飛彈延宕。結果等到現在辛上尉的F-16墜毀，國防部才坦承「自動防撞地系統」，根本一架都還沒安裝。

凌濤最後痛批，行政院官官相護，現在連給立法院的關係文書都可以詐騙，根本是國家安全系統性危機，官僚草菅人命，賴清德、卓榮泰這次敢不敢下令徹查顧立雄？飛官們用生命捍衛台海長空，沒有他們，就沒有安全的家園。再次向所有辛苦的飛官，以及國軍官兵致敬，也為辛飛官能安全獲救、早日回家祈禱。



更多FTNN新聞網報導

宣布參選花蓮縣長！何啟聖痛批傅崐萁「讓政治文化潰爛」要打開壟斷政治

因黃國昌參選而陷苦戰！他曝民調：李四川與蘇巧慧已經五五波

楊瓊瓔：基層飛官連防寒飛行衣都沒有 要求賴政府說明錢花到哪去

