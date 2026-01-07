F-16V不是新戰機？張延廷揭真相：只升級1成設備

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨日夜航訓練失聯，飛官跳傘逃生，國軍展開海空救援。（本報資料照片）

前空軍副司令張延廷表示，F-16戰機性能提升到F-16V，不要以為就是改頭換面是全新戰機，其實，他只有改火控雷達等10多％裝備，其他80多％都還是以前裝備，失事飛機已使用28年，加上當天天候是裂雲，又是夜航，飛行員出雲又進雲，很容易產生錯覺，發生空間迷向。他說，賴政府說當前台美關係最好，那應趕快請美方交貨防撞系統，裝上防撞系統可保護飛行員。

張延廷說，F-16V戰機的鳳展專案，只是改火控雷達，抬頭顯示器等，其他飛機裝備都沒換，只有做發動機與起降架的調校，而失事的這架編號6700戰機，已飛了28年，發動機也有5000多小時，所以F-16V戰機並非新飛機，他仍是架老飛機，若是MMC(模組化任務電腦)故障，這套裝備並沒換到。

廣告 廣告

張延廷說，台灣和美國情況不同，美是大陸型氣候，台灣是海洋型，濕度高，鹽分高，這是戰機維護很重要的課題，電子設備很容易受影響，讓飛機可靠度降低。

其次，張延廷說，昨天的天氣，是裂雲，他說天空分成8塊，有稀雲疏雲等區分，而裂雲較前兩者雲層多，飛機一下從2500呎雲中出來，又一下進4500呎雲層，加上左右轉，還是夜航，且是單座機，一個人飛，是容易產生錯覺，空間迷向。

至於性能提升後的F-16V戰機，已有兩架失事，張延廷認為偏高，他說，政府宣稱台美關係是最好的時刻，那原本延到2028年安裝的防撞系統，應儘早交貨給空軍裝上，有了防撞系統，飛機出問題，警報會響，並由電腦接手控制飛機飛行，對飛行員是極大的安全保護。

【看原文連結】