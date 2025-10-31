F-16V交機再延宕！美積欠台軍售逾6500億元

今年一月，賴清德在台東縣一處軍事基地視察台灣空軍時，聽取有關美國製造的F-16V戰鬥機的簡報。（圖／達志／美聯社）

我國向美國採購的F-16C/D Block 70（即F-16V）戰機交付進度再度延誤，原訂2027年完成的交機計畫如今嚴重落後，國防部對此表達嚴正關切。該筆軍購金額高達新台幣2472億元，為我國歷來最大宗戰機採購案之一。美方除F-16V尚未如期交付外，累計對台軍售尚未履約總額已高達6572億元。

根據《Military Watch》報導，台灣是F-16 Block 70/72系列的最大採購國，該機型為美國針對無法獲得F-35A戰機的國家所設計。2023年5月，時任國防部長邱國正曾宣布交機時程延後一年，預計2024年下半年啟動。不過美方於2025年6月再次通知延誤，至今交機日期仍未明朗。

空軍目前僅接收一架F-16D戰機（編號6831），原預計至2025年將接收10架，惟此目標恐難以實現。空軍參謀長李慶然日前於立法院指出，延誤主因包括供應鏈中斷、製造商洛克希德馬丁人力不足，以及機載軟硬體整合測試未完成等因素。國防部已重新檢討進度，並調整付款節點，以避免未收裝備先付款。

行政院長卓榮泰則指出，儘管政府不排除對製造商採取法律行動，但因本案透過美方「對外軍售機制」（FMS）進行，並無直接求償權利。他強調，若屬商業直售（DCS）方可主張賠償，不過政府仍將評估其他可能補償方式。

國外軍事媒體觀察指出，美國軍售交付延宕並非首次，引發國內對其軍售信賴度與實戰價值之質疑。即便是最新的Block 70型F-16，仍屬第四代升級版戰機，難以匹敵中國大陸現役第五代戰機，更遑論即將問世的第六代戰機。

此外，法製幻象2000戰機服役年限已久，事故率偏高，空軍急需新型機種替換。F-16V原被視為補強空防戰力的關鍵戰機，延宕交機不僅影響國防戰力調整，也牽動整體空軍戰備布局。

