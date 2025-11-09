F-16V交機延宕 卓揆稱「法律追償」遭打臉 因「軍售」無求償制度

我向美國採購的F-16V戰機交機延宕，行政院長卓榮泰質詢時稱要「法律追償」，卻遭打臉因為軍售沒有求償制度。國防部則強調已赴美交涉，並檢討修正發價書的付款期程，避免過早付款。但學者直言，這得仰賴美方願意受理。據悉，F-16V是因為系統整合問題，交機延遲，台美之間已經努力交涉。

行政院長卓榮泰質詢時稱要「法律追償」，卻遭打臉因為軍售沒有求償制度。（圖／立法院）

因為我國向美採購的F-16C/D BLK70戰機至今尚未交付一架，採購案的延宕問題在立法院引起熱議。行政院長卓榮泰28日在回應立委徐巧芯的質詢時表示，對於美方製造公司必須提出「法律的動作、法律的追償」。然而，這番言論立即遭到質疑。

國防部副部長鐘樹明隨後澄清，軍購案件並沒有求償機制，「軍購來說它是沒有求償，商購有求償」，此說法與行政院長的回應形成明顯落差。

國防部副發言人喬福駿表示，我方已檢討修正發價書付款期程，避免在裝備未交運時過早付款，以確保國家權益。國防部29日一早則製作圖卡說台美合作「嚴密管控」軍購進度，但也引發質疑到底要如何嚴密管控。

國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，要改善目前情況的前提是美國國防部願意受理並願意出面協調美國的國防廠商。向前美國國防官員了解，我國政府是與美國國防合作安全局簽訂合約，而美方再與軍火商簽約，我國並非直接對口軍火商，因此無法直接求償。對於管制性軍事產品，只能走「軍售」管道，催促交貨則需透過向美國表態，由美方向軍火商施壓。

關於付款進度，空軍參謀長李慶然於10月20日說明，由於交機延遲，到今年底我方只會支付61%的款項，而非審計部報告中提到的75%。若以新式戰機採購特別預算總經費2467億多元計算，61%約為1500億元。

今年3月我國買的F-16 BLK70首次出廠。（圖／資料畫面）

揭仲進一步解釋，這些款項變成不計息的信託基金，基本上無法恢復計息狀況，因此對於我方在稅收方面的潛在損失也無法彌補。今年3月，我國購買的F-16 BLK70已首次出廠，但首飛時間仍未確定，據傳因為系統整合問題，各界只能繼續期待。

