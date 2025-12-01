F-16V交機延宕！國防部：廠內組裝已達54架

▲總統賴清德宣布1.25兆元國特別預算，但過去對美軍購案，如F-16V戰機，目前都還未交機，引發國人質疑。圖為洛馬公司人員與我國首架F-16 BLK70戰機合影。（圖／翻攝自@Sara_Hazzard X帳號）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德宣布1.25兆元國特別預算，但過去對美軍購案，如F-16V戰機，目前都還未交機，引發國人質疑。民進黨立委李坤城今（1）日質詢也關切交機時程，國防部官員回應，F-16戰機交機確實有「非常嚴重的延宕」，不過國防部已和美國政府在催促洛馬公司加速產製。

官員指出，從本會期開始，「不斷的在催促，也不斷的一直在加強」，事實上產線已從上個會期提報的50架，進步到54架戰機正在組裝，且「還在持續的在增加當中」。

官員也提到，飛機組合「應該可望在明年完成所有機隊」，但後續的測試進度必須配合進行。他強調，為了確保安全，目前測試的部分「還是採取比較審慎的態度去走」。官員指出，目前包含海馬斯、M1A2T 戰車、兩型反戰車飛彈及 NASAMS 等其他公務預算採購項目，「都已經回到正常的進度來交」。

國防部並強調，他們已向美國政府提出「非常嚴重的關切」，並與洛馬公司直接開會追蹤進度。官員指出，連帶涉及的飛官換訓（FSC）部分也已提早到這個月會開始進行。他們承諾，未來所有採購項目，無論是商購、軍購或自製，都會確認其產製期程能夠滿足國軍需求，才會來執行。

