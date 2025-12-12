F-16V交機延宕 AIT：正透過專案機制協調

▲台灣向美國軍購66架F-16VBLK70戰機，至今一架都未交機。（圖／翻攝自X平台 @Congressman William Timmons）

[NOWnews今日新聞] 空軍以代號「鳳翔專案」、花費2400多億元向美採購66架全新F-16V戰機（F-16C/D Block70），原定2024年起分批交機、2026年全數交付，但至今卻是「零交機」。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言近日受訪表示，F-16V美方正透過專案管理審查機制在協調。

賴清德總統上月26日提出1.25兆國防特別預算，其中部分項目包括對美軍購，但在野黨質疑，過去台灣對美軍購時，美方並未如期交貨，甚至有多達200億美元的軍售延遲交付，當中最常被提到，當屬對美軍購66架F-16V戰機，原訂2025年全數飛返台灣，但全案時程將延後。空軍參謀長李慶然中將10月23日在立院備詢時坦承，因為工程整合遇到問題，至今都還沒試飛。

對此，谷立言近日接受三立網路節目「一件軍外套」專訪時表示，實際數字比200億低很多，他強調，不是每項軍售交付都會有媒體報導，但這不代表沒有如期交付。至於F-16V延遲交付部分，他表示，美方正透過專案管理審查機制來進行協調與合作。

對於台灣過去幾年在國防上的投資，谷立言表示，其實已經有相當大的進展，台灣必須加速取得不對稱作戰能力，例如無人機、防空飛彈、反艦飛彈及整合式防空與飛彈防禦系統等。

