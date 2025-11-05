F-16V交機延宕、M1A2T漲價 林憶君：國防採購不能變成送錢外交

立法院外交及國防委員會3日邀請國防部長顧立雄進行「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」專案報告，國防部表示，目前25項對美軍購中，僅有AGM-154C型聯合距外武器（JSOW）、F-16 C/D Block 70型戰機、Mk48重型魚雷等3案延宕。對此，民眾黨立委林憶君批評，國防採購不能變成「送錢外交」。

林憶君。(圖/截自林憶君臉書)

林憶君3日在臉書貼文寫道，今天在立院外交及國防委員會的質詢中，她再次點出：近年多項軍購案嚴重延宕，甚至預算無預警加價。國防部不能只當「付錢的買家」，更要成為主動監督的合作夥伴，捍衛我們的國防採購自主。

廣告 廣告

林憶君表示，立法院在2020年通過特別預算，編列近2500億元向美國採購66架F-16V型戰機（F-16C/D Block 70型），原定2023年起交機、2026年全數完成。但到現在，1架都沒交。

空軍首架F-16D Block 70戰機出廠。(圖/截自William Timmons臉書)

林憶君質疑國防部：到底有沒有派員赴美監督工廠產製？還是只能「被動等交機」？若美方連我方人員都不讓進廠，這樣的合作關係，還談得上平等嗎？

林憶君指出，此外「鳳展計畫」的141架F-16A/B型升級為F-16V型（F-16AM/BM型）後，應搭配的AGM-154C型精準炸彈，原規劃2023年完成，結果延到2028年。當初川普政府要求台灣提高國防支出，現在我們卻連武器都等不到，這樣的「合作」到底公平嗎？

我國採購的AGM-154C至今未交；圖為美軍的AGM-154彈藥。(圖/美國陸戰隊)

林憶君表示，她也發現，M1A2T型戰車與陸射魚叉飛彈兩項軍購案，在結案前突然加價——戰車多了48億元、魚叉飛彈多了36億元，合計84億元。預算書裡卻沒有任何用途說明。這樣的處理方式，不只讓國會難以監督，更讓人民難以信任。

林憶君指出，造艦進度同樣令人擔憂。輕型巡防艦的原型艦延宕到2027年交艦，海軍會依法裁罰主承包商中信造船公司。但勇鷹號高教機延宕的罰款，卻被中科院列入營運基金，甚至能當年度收入、繳稅使用——罰款變收入，制度根本錯亂！她要求國防部徹底檢討修正，恢復罰款繳回國庫的制度。

林憶君強調，國防採購不是「送錢外交」，而是關乎主權與安全的重大工程。國防部應積極督促美方履約、確保交貨進度，並建立公開透明的預算管理機制。她表示，每一分軍購預算，都是人民辛苦繳的稅金，應該花在刀口上，更要花得出尊嚴。

延伸閱讀

新壽分手費進度到哪？李四川：本週確定成本、下週送議會

新壽分手費補件尚未完成 藍議員建議北市府：逾期就不列入

瞄準2026台北市長？ 林右昌在以色列放話：可以再加把勁