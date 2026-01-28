F-16V執行潛力裝掛 馬尾女飛官現身意外成「嬌點」

空軍春節戰備，今（28日）執行潛力裝掛科目演練，完成裝掛後由飛官駕駛起飛捍衛領空，現場一名女飛官綁著馬尾現身，動作幹練帥氣，引發媒體關注。（圖／讀者提供）

空軍春節戰備，今（28日）執行潛力裝掛科目演練，完成裝掛後由飛官駕駛起飛捍衛領空，現場一名女飛官綁著馬尾現身，動作幹練帥氣，引發媒體關注。

潛力裝掛是指各專業人員應於指定時限內，完成戰機各項武器外載、副油箱裝掛及輸送之作業；另依戰備需求，亦區分為「完成」及「恢復」戰備，今次F-16型機裝載構型為「恢復」防空外型。

潛力裝掛科目完成後，2架F-16V戰機由飛官駕駛離開機庫，其中上尉女飛官陳怡慈從檢查、進入戰機以及穿戴裝備，動作一氣呵成，迅速確實，吸引現場目光；隨後她駕著機號6684的F-16V戰機飛上天空，留下媒體不斷驚呼。

廣告 廣告

上尉女飛官陳怡慈從檢查、進入戰機以及穿戴裝備，動作一氣呵成，迅速確實，吸引現場目光。（圖／讀者提供）

空軍第23作戰隊中校飛行官施順德受訪時表示，他是F-16的教官，緊急起飛的演練對飛官而言，有如日常。尤其擔任警戒任務時，必須保持高度戒備，6分鐘或15分鐘內，就必須完成作業。

他表示，透過春節緊急起飛的演練，可以讓國人知道空軍平時實戰化訓練的成果。也要請國人放心，春節期間空防無休，各個空軍基地都會保持高度戒備，「我們有信心、有能力守護這片天空」。

空軍第23作戰隊中校飛行官施順德受訪時表示，他是F-16的教官，緊急起飛的演練對飛官而言，有如日常。（圖／李奇叡攝）

執行潛力裝掛任務的空軍第四聯隊武掛分隊吳柏志上士受訪時則說，潛力裝掛是F-16戰力發揚的重要核心作業，確保在戰機最短時間內完成彈藥整補及加油作業並迅速出擊。透過潛力裝掛作業，能夠讓戰機在制空、制海及對地任務間快速切換，以應對瞬息萬變戰場情勢。

執行潛力裝掛任務的空軍第四聯隊武掛分隊吳柏志上士受訪時則說，潛力裝掛是F-16戰力發揚的重要核心作業。（圖／李奇叡攝）

吳柏志表示，透過每次演練，能夠增加熟練度，並強化人員默契，以及在高張力環境下的適應能力。潛力裝掛時限從幾十分鐘到半小時不等，皆會依作業標準程序，在時限內完成。



回到原文

更多鏡報報導

防空戰力迅速恢復！F-16V潛力裝掛流程一次看

6分鐘內完成整備！F-16V掛彈緊急起飛畫面曝光

陸軍春巡直擊！海馬士首度參與 模擬本島火力跨區增援澎湖

黃鐙輝送曹西平最後一程！曝暖心往事「他一句話救了我的夢想」