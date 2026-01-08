F16V墜機意外 顧立雄：模組化任務電腦是穩定狀態 無不堪負荷
花蓮空軍基地一架F-16V戰機6日晚間發生失事意外，上尉飛官辛柏毅目前仍失聯。針對F-16V（blk20）戰機的模組化任務電腦（MMC）妥善情況，國防部長顧立雄今天表示，模組化任務電腦在民國114年1月升級之後，已經呈現穩定的狀況，沒有外界所提到「不堪負荷」的情況。
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。顧立雄上午進入會議室前接受媒體聯訪。
空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮外海失聯，上尉飛官辛柏毅曾報告模組化任務電腦（MMC）故障，引發各界關注以及目前國軍搜救情況。
顧立雄表示，目前已派出30架次的搜救飛機、海軍和海巡署的艦艇22艘，另外有2架無人機，地面也有180人等，全面進行搜救，現在唯一的目標就是盡全力搜救。
針對模組化任務電腦（MMC）的妥善情況，顧立雄說明，失聯的F-16V戰機經過查證，在過去三個月都沒有MMC故障的情況，也就是妥善，模組化任務電腦在114年1月開始，經過升級之後，已經是呈現穩定的狀態，沒有媒體所報導「不堪負荷」的狀況。
媒體關切，F-16V戰機進行「天安二號」特檢停止演訓，是否會加重其他機型任務負擔。
顧立雄表示，「天安二號」特檢就是戰演訓的任務暫時停止，但是警戒和待命的部分維持，現在已開始將所有的F-16V戰機做特檢，預計10日就會完成，應該不會有出現戰力罅隙問題。
對於空軍飛行員的防寒衣籌獲狀況，顧立雄說明，空軍經過多方評估，去年以軍購的方式採購防寒衣，防寒衣在去年年底時已經開始交貨，預計在今年3月以前會全數交貨。
針對F-16V（blk20）自動防撞地系統（Auto-GCAS）的安裝進度，顧立雄解釋，國軍新購的F-16V（blk70）是數位飛操系統，現有的F-16V（blk20）的飛行操控系統是類比式，而洛克希德馬丁公司所研製的自動防撞地系統是裝在數位式的飛操系統。
顧立雄表示，國防部109年與洛克希德馬丁公司簽約時，洛克希德馬丁公司需要進行研改，需要將數位式的系統改成數位式與類比式的混合系統，花了比較長時間做研發，現在看起來測試順利，預計今年底空軍可以獲裝，希望明年底以前全數完成F-16V（blk20）自動防撞地系統裝設。
其他人也在看
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 80
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 20
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 466
飛官辛柏毅失聯！妻哭腫了眼 家屬發聲求1事：全家都在等你回家
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時，驚傳突發狀況，飛官辛柏毅上尉於7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘，目前軍方全力搜救中。事故發生兩天前，辛柏毅才和妻子從北歐冰島度蜜月返台，如今在外海失聯，家屬也發聲吐露煎熬心情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 19 小時前 ・ 38
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 303
國台辦又列台獨頑固分子！王世堅怒轟「荒唐、無聊」
政治中心／李筱舲報導中國國台辦今（7）日將內政部部長劉世芳及教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將一名台灣高等檢察署檢察官列為「台獨打手幫兇」，宣稱將「依法實施懲戒」。對此，民進黨立委王世堅也做出回應，認為中國此舉實在是「荒唐、無聊」，並稱若中國要敵視兩岸關係，那台灣也可以把中共好戰派人士列入「十大首惡」名單。民視 ・ 16 小時前 ・ 158
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 76
飛官花蓮外海失聯 海巡船艦海上最新影像曝光！
空軍今晚發生重大飛安事件，一架隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，於執行夜間訓練任務時在花蓮外海失聯。軍方研判飛行員辛柏毅上尉已啟動彈射座椅跳傘，目前下落不明，搜救行動持續進行中。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 43
軍演擒拿一周兩驚，惡霸善霸有區別嗎？
2026開場劇力萬鈞！先是中共在台灣周邊進行軍演，吊足大家胃口，一直到最後一刻才宣布結束；才安靜跨年沒兩天，美國在三小時內以迅雷不及掩耳的速度，把委內瑞拉總統及夫人活捉到紐約審判。一周兩驚，無論是中共「正義使命」或美國「絕對決心行動」，明明白白都是霸權野蠻行動，沒有太多解釋美化空間。不過，委內瑞拉跟台灣的國家利益沒有直接關係，拉美情勢也非一般台灣人時常接觸能夠理解，在評價之前不妨來進行背景了解。思想坦克Voicettank ・ 3 小時前 ・ 16
「今日委內瑞拉明日台灣」？ 特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不讚同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 20 小時前 ・ 103
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 17
伊朗暴動能讓哈米尼政權垮台？美專家這樣看
[NOWnews今日新聞]伊朗因為經濟惡化、民怨沸騰，國內掀起大規模示威潮，民眾抗議行動已釀35人死亡，包含2名安全部隊成員，並有1200多人被捕。BBC指出，這場抗議行動已成為伊朗最高領袖哈米尼（A...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 12
全民集氣！F-16V失聯搜救中 沈伯洋籲國防預算盡快付委
空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關。民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 27
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 8
F-16失事近14hrs「尚未找到辛柏毅」！內政部空勤總隊將擴大搜救 最新進度曝光
我國空軍花蓮基地一架機號為6700的F-16單座戰機失事墜海，飛行員辛柏毅上尉於6日晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，同時協請行政院國搜中心、內政部空勤總隊、海委會海巡署等單位全力投入搜救行動，但截至今（7）日上午9時辛柏毅仍下落不明。內政部政務次長馬士元表示，將擴大配合搜救，盼辛柏毅能平安歸來。辛柏毅昨......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
共機頻擾台釀飛官疲勞？空軍司令部回應了
[NOWnews今日新聞]空軍一架F-16V戰機昨晚執行例行夜間訓練任務時，在花蓮豐濱鄉以東海面上失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今仍失聯，空軍司令部今（7）日召開記者會說明，媒體關注是否與共機頻擾台導...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發表留言
F-16辛柏毅「飄移軌跡」模擬曝！落點恐在這一帶 搜救不限72小時
6日我空軍花蓮基地一架F-16戰機在執行夜航訓練時，突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，29歲上尉飛官辛柏毅當下疑似跳傘逃生後墜海，目前仍在協尋當中。就有網友以OpenDrift模擬，推算出辛柏毅可能的「漂流點」，希望提供船家、軍方參考。國防部昨（7）晚也表示，搜救不會受限72小時，會全力搜救辛柏毅上尉。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
2026藍白合！ 黃國昌：兩黨談政見再簽協議「選最強團隊」
2026藍白合！ 黃國昌：兩黨談政見再簽協議「選最強團隊」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言