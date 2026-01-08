F16V墜機意外 顧立雄：模組化任務電腦是穩定狀態 無不堪負荷

花蓮空軍基地一架F-16V戰機6日晚間發生失事意外，上尉飛官辛柏毅目前仍失聯。針對F-16V（blk20）戰機的模組化任務電腦（MMC）妥善情況，國防部長顧立雄今天表示，模組化任務電腦在民國114年1月升級之後，已經呈現穩定的狀況，沒有外界所提到「不堪負荷」的情況。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。顧立雄上午進入會議室前接受媒體聯訪。

空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮外海失聯，上尉飛官辛柏毅曾報告模組化任務電腦（MMC）故障，引發各界關注以及目前國軍搜救情況。

顧立雄表示，目前已派出30架次的搜救飛機、海軍和海巡署的艦艇22艘，另外有2架無人機，地面也有180人等，全面進行搜救，現在唯一的目標就是盡全力搜救。

針對模組化任務電腦（MMC）的妥善情況，顧立雄說明，失聯的F-16V戰機經過查證，在過去三個月都沒有MMC故障的情況，也就是妥善，模組化任務電腦在114年1月開始，經過升級之後，已經是呈現穩定的狀態，沒有媒體所報導「不堪負荷」的狀況。

媒體關切，F-16V戰機進行「天安二號」特檢停止演訓，是否會加重其他機型任務負擔。

顧立雄表示，「天安二號」特檢就是戰演訓的任務暫時停止，但是警戒和待命的部分維持，現在已開始將所有的F-16V戰機做特檢，預計10日就會完成，應該不會有出現戰力罅隙問題。

對於空軍飛行員的防寒衣籌獲狀況，顧立雄說明，空軍經過多方評估，去年以軍購的方式採購防寒衣，防寒衣在去年年底時已經開始交貨，預計在今年3月以前會全數交貨。

針對F-16V（blk20）自動防撞地系統（Auto-GCAS）的安裝進度，顧立雄解釋，國軍新購的F-16V（blk70）是數位飛操系統，現有的F-16V（blk20）的飛行操控系統是類比式，而洛克希德馬丁公司所研製的自動防撞地系統是裝在數位式的飛操系統。

顧立雄表示，國防部109年與洛克希德馬丁公司簽約時，洛克希德馬丁公司需要進行研改，需要將數位式的系統改成數位式與類比式的混合系統，花了比較長時間做研發，現在看起來測試順利，預計今年底空軍可以獲裝，希望明年底以前全數完成F-16V（blk20）自動防撞地系統裝設。