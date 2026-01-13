F-16V墜海前兩天異常！空軍鬆口認EGI故障 徐巧芯發聲

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

空軍F-16V戰機失事調查持續延燒，軍方昨（12）日首度鬆口，證實失事戰機在事發前兩天曾出現關鍵系統異常。國民黨立委徐巧芯指出，對於空軍願意正面說明相關狀況感到肯定，「有問題就來找問題、有缺失就來檢討」，今（13）日在節目上表示，掌握確切情報才讓「空軍參謀長無法像過往一樣對賴清德政府及外界搪塞遮掩，必須承諾將EGI列為偵查主軸，還原事故真相。」

空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉駕駛F-16V單座戰機（機號6700）本月6日晚間執行夜航訓練時失聯。空軍參謀長李慶然12日赴立法院備詢時說明，經全面清查維修紀錄後，確認該架戰機自去年10月出廠以來，並無「模組化任務電腦（MMC）」故障紀錄，但在1月4日曾出現「全球定位與慣性導航系統（EGI）」的維修派工，相關狀況已被列為後續調查重點。

徐巧芯表示，她在質詢中要求空軍逐一說明失事戰機的維修履歷，軍方也首度坦承EGI曾經異常。她指出，「EGI（整合式GPS系統）發生異常時，可能會導致抬頭顯示器（HUD）、螢幕無法顯示或黑屏」，辛上尉失事前將「沒有狀態可以參考改正」，根據相關資訊，這架6700戰機墜海前兩天的1月4日曾有「EGI Fail」的派工報修紀錄，是否這就是造成戰機失事的原因？

徐巧芯指出，空軍參謀長李慶然已證實，該架戰機於1月4日確實出現「EGI Fail」的維修通報紀錄，空軍不排除任何失事原因，後續調查將納入相關系統狀況一併檢視，以釐清事故發生的真正原因。徐說，「很欣慰參謀長能如此坦率地承認戰機實際狀況，意外後，大家的想法一致，有問題就來找問題、有缺失就來檢討，因為空軍的態度，能讓目前仍在執行任務弟兄們更加安心，穩定他們的心情，希望未來調查，我們都能以正確的態度面對。」

針對近期F-16V戰機失事意外，外界原聚焦於MMC（任務電腦）故障，徐巧芯隨後在民眾黨自媒體節目中進一步說明，她之所以能在立院精準點出EGI問題，是來自空軍內部提供的關鍵線索。她指出，該架戰機早在1月4日就出現整合式GPS（EGI）故障，雖有維修紀錄，但旋即於1月6日放飛，中間測試是否周全令人存疑。

徐巧芯強調，「正是因為掌握了確切情報，才讓空軍參謀長無法像過往一樣對賴清德政府及外界搪塞遮掩，必須承諾將EGI列為偵查主軸，還原事故真相。」

