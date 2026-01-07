F-16V墜海 民眾黨批戰機未到 綠綁架國軍成「政治肉票」

民眾黨。（中時資料照，袁茵攝）

花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機6日晚間失事墜海，飛行員辛柏毅上尉疑似跳傘後失聯至今，網路出現將此事故連接到「藍白未審國防特別預算」言論。對此，民眾黨主席黃國昌7日表達嚴正駁斥及嚴厲譴責，是賴政府不依法編列立院三讀通過的各項預算案，且軍購逾期未到貨，批評民進黨政府一再綁架、犧牲國軍福利作為「政治肉票」，遂行鬥爭在野黨惡行，是不折不扣的冷血獨裁者。

民眾黨7日舉行中央委員會，黃國昌表示，對於空軍6日晚間一架F-16單座戰機墜海事故，期盼搜救過程一切順利，飛官平安歸來，並感謝第一線搜救人員不眠不休投入救援辛勞。

黃國昌指出，對於民進黨再度惡意錯帶風向、誤導全民，聲稱在野黨遲遲不審今年度總預算、追加軍購預算案等，甚至出現部分綠營側翼人士惡意利用此次戰機事故，藉機攻訐、歸咎在野黨未審總預算，黃為此嚴正駁斥並嚴厲譴責。

黃國昌強調，民眾黨面對如此下流、無恥、不長進的言行持續撕裂社會，會堅守秉持正面、陽光、積極態度，正面迎戰無所畏懼，並重申賴清德政府至今不依法編列立院已三讀通過的各項預算案，其中包括國軍基層戰鬥部隊加薪、退休警消提高所得替代率等法律案，質疑充斥錯假、違法、疏漏的115年中央政府總預算，在野黨究竟該如何審查 ？

黃國昌提及，6600億元軍購至今「只聞樓梯響」，66架F-16V戰機一架未到，離譜情事接二連三簡直不忍卒睹，民進黨政府無視鉅額軍購淪為無底「買空黑洞」，將國防類比扮家家酒兒戲，並一再綁架、犧牲國軍福利作為「政治肉票」，遂行鬥爭在野黨惡行，根本是不折不扣的冷血獨裁者。

