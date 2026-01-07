F-16V墜海！莊凱勛盼飛官「拜託平安」 李富城集氣：眾神保佑

空軍F-16V戰機昨(6日)發生重大事故，花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機昨晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東側外海10浬處失聯、飛官辛柏毅跳傘逃生，至截稿前仍在搜尋飛官下落。對此，男星莊凱勛稍早發文，寫下：「拜託，平安」，集氣希望有好消息。

莊凱勛稍早發文說：「祈願平安歸來！上尉加油！搜救人員辛苦了，國軍弟兄辛苦了」，網友回應：「今天寒流，拜託撐過」、「希望人真的可以平安歸來！奇蹟快發生」、「平安」、「集氣」。電視劇《一把青》的小編也曬出戰機照片說：「祈願平安歸來」，並加上雙手合十表情符號。

資深氣象主播李富城昨晚發文表示：「又聞飛官失事，人員落海，依據目前東部水溫，約在18度左右，以此水溫，飛行員落海生存大於6小時，低於12小時，希望軍方能急（極）力搜救，能在12小時內救起，眾神保佑」，有網友留言分享推測，李富城回應：「救人要與時間賽跑」。

空軍第五聯隊由一架由辛柏毅上尉駕駛的F-16V戰機6日傳出執行夜航訓練時，突然在花蓮東北方外海自雷達螢幕上消失，辛柏毅疑似跳海逃生，當下有網友發現，東部海岸國家風景區管理處的直播畫面中，「鏡頭君」疑有拍到海面出現異常火光的影像，其中，石梯坪的直播畫面中約於晚間7時28分31秒時出現亮光、而大山鼻山畫面則於7時28分32秒至33秒之間中顯現出亮光。

據知，29歲的辛柏毅上尉去年5月20日才與同在花蓮基地的妻子結婚，接著一同到北歐芬蘭度蜜月，戰機墜海消息傳出後，有網友分享曾在台中清泉崗遇過辛柏毅上尉，形容他為人親切有禮貌，曾因平時飛機起降可能會產生噪音道歉，讓該網友印象深刻，最後也祈禱辛柏毅能平安無事。

