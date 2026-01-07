F-16V墜海》還原經過揭夜訓四大殺手 軍方：無法證明定辛柏毅有跳傘動作

空軍司令部今天上午在花蓮基地透過空軍0106專案簡報，說明編號6700的F-16V單座戰機墜海過程。（羅亦晽攝）

花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機6日晚間失事墜海，飛行員辛柏毅上尉疑似跳傘後失聯至今，空軍司令部今天說明事發經過指出，辛員曾向掌機呼叫雲中失散及高度下降，接著連喊3聲「預計跳傘，光點便在高度1700呎消失，不過空軍坦言依照目前搜集到的資訊及事證，無法證明有執行跳傘動作，將在落海座標處繼續協同空勤跟海巡持續搜救。

空軍司令部督察長江義誠少將今天上午透過空軍0106專案簡報，說明編號6700的F-16V單座戰機墜海過程指出，辛員昨晚執行夜間飛行訓練，並擔任二號機的角色，晚間6時17分從花蓮基地起飛，7時27分30秒在高度7600呎時向長機呼叫雲中失散，28分18秒再呼叫「我現在高度一直在下降」，4秒後連喊3聲「預計跳傘」，28分30秒光點消失在高度1700呎、距花蓮基地南面31海哩處。

江義誠坦言，目前因未取得信標機的求助訊號，也沒有事證可以證明辛員落海前有無執行跳傘，當時長機雖有在原地盤旋標定位置，但剛好雲層影響，沒辦法目視海面情況，只能持續在原地標定，直到油量顯示到返場油輛時才申請返場。

五聯隊27隊長周明慶上校說，昨天飛行路徑沒有顯示問題，夜間訓練有四大殺手，昨晚疑似空間迷向，最後就是跳傘，當時長機有努力要把辛上尉帶回來，辛是非常優秀的飛官，飛行也很穩定，與隊員相處融洽，現在就是會持續搜救並陪伴家屬。

第五聯隊政戰主任許俊榮上校補充表示，聯隊第一時間已通知辛員的妻子與家屬，目前辛妻有媽媽和妹妹陪同，至於辛員的父母今天預計從澎湖搭飛機到花蓮，屆時也會安排人員陪同，並定時告知搜救進度。

另外，網路傳出昨晚東管處位在石梯坪的鏡頭君有拍到火光，認為可能是飛機墜海的畫面，對此，江義誠表示，目前海面上還未發現任何殘骸等跡證，若民眾有任何資訊或是相關畫面，都歡迎提供給空軍研判運用。

