F-16V墜海「飛官辛柏毅失聯」 空軍隊長哽咽：該做的都已經做了...

空軍一架F-16V戰機昨（6）日晚間在花蓮外海失事，飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，儘管他曾三度透過無線電呼叫跳傘，但迄今無法證實是否確有執行，目前正全力搜救中。對此，空軍第五聯隊第27隊隊長周明慶上校今（7）日在記者會中哽咽地說，「飛行員最後一道關卡就是『彈射跳傘』，所以他該做的都已經做了，而且我的隊員、長機已經想辦法想把他帶回來」。





空軍第五戰術混合聯隊今早10時於飛虎廳召開「0106專案報告」臨時記者會，包含空軍司令部督察長江義誠少將、周明慶上校、第五聯隊政戰主任許俊榮上校、第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校與第五聯隊作戰科科長張員舜上校出席。

針對辛柏毅是否有確實跳傘，江義誠指出，依照空軍錄音操鍵，「他是有呼叫跳傘、跳傘、跳傘」，但是因為現在沒得到信標機的求救訊號，所以現在還沒事證可以證明「飛行員確實有執行跳傘的動作」。

記者問到，辛柏毅有回報飛行高度在下降，原因是機械故障還是剛剛一度傳出的「空間迷向」？若他在此狀況下還能確定飛機在下降，是什麼樣的原因？

江義誠回應，根據錄音操鍵顯示，辛柏毅呼叫「Two Lost」（雲中失散），而且與長機失散之後，按照軌跡示意圖，高度持續下降中，所以他在無線電有報出高度有消失的情況。

江義誠說，針對這個現象，空軍不排除辛柏毅在飛行過程中，可能影響到飛行編隊的操作，導致產生一些問題，而其高度按雷達所顯示持續下降中，一直到光點消失。

另，周明慶則解釋，「模組化任務電腦」（MMC）有分好幾級，辛柏毅昨天駕駛的F16-V戰機已無顯示飛行路徑，因此無法參考它的姿態；而F-16有四大殺手，包含空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操縱撞地，夜航最容易發生空間迷向、操控撞地。

周明慶進一步指出，空間迷向可分為「已察覺」跟「未察覺」，其實辛柏毅昨晚已自知空間迷向也報出來，同時檢查高度表已下掉，「飛行員最後一道關卡就是『彈射跳傘』，所以他該做的都已經做了，而且我的隊員、長機已想辦法想把他帶回來」。

同時，周明慶強調，「我們遭遇緊急處置有3個原則，保持飛機操作、分析情況並採取適當措施、盡可能盡速落地，飛官有保持飛機操作、把情況報出來且盡可能盡速落地，所以我們真的是...，現在唯一的就是陪伴家屬，這是很長的路，儘速搜救」。







