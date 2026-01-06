F-16V夜航失事！石梯坪「鏡頭君」捕捉物體墜海火光 網看直播心碎

東管處豐濱石梯坪「鏡頭君」，在6日晚間7點28分拍到疑似物體墜海瞬間。（翻攝東管處直播）

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16V單座戰機，昨（6日）晚間執行夜間訓練課目時，突然於雷達光點消失。就在軍方全力搜救之際，觀光署東管處設在豐濱石梯坪的「鏡頭君」竟意外記錄下疑似墜海的關鍵瞬間。畫面顯示，在晚間7時28分30秒，海面上閃過一道不明火光，時間點與飛官辛柏毅上尉失蹤的時間高度吻合，讓不少在線上祈禱的網友心碎。

東管處石梯坪即時影像24小時不間斷直播，正好對準失事地點豐濱外海。根據錄影畫面，晚間7時28分左右，原本漆黑的海面右下方突然出現物體墜海引發的短促火光。空軍隨後證實，辛柏毅上尉於7時29分在豐濱鄉東面10海浬處疑似彈射跳傘，軍方已立即協同海巡署、空勤總隊展開陸海空全面搜救。然而，前空軍副司令張延廷分析，冬季海面低溫，落海者極易發生失溫，加上海上能見度不佳，搜救任務與時間賽跑，難度極高。

失聯的飛官辛柏毅上尉，為空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時。據了解，辛上尉與同為軍職的妻子才剛結束芬蘭蜜月旅行返國，返隊上工僅僅兩天就執行代號「NN」的高難度夜間航行訓練。

初步研判，戰機在任務結束返場過程中，疑似發生「模組化任務電腦」訊號故障，不排除飛官在夜間雲層中因機械故障誘發「空間迷向」錯覺，導致姿態失控而緊急彈射。辛上尉的妻子目前正焦急等待消息，期盼丈夫能奇蹟生還。

此次失事的F-16V戰機，機身鐘點為3,894小時，是近年完成構改升級後的現役主力。這也是繼 2022 年嘉義外海墜機意外後，F-16V 第二次發生失事案件。由於事發海域海水寒冷且夜間視線極差，搜救小組正加強盤查雷達最後消失的經緯度點位。國防部強調，目前已成立應變中心，將動用所有資源進行搜救，並針對「模組化任務電腦」訊號問題進行後續調查，期盼能盡快傳回好消息。





