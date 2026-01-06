F-16V夜航意外彈射逃生！ 空軍公布失蹤飛官辛柏毅飛行時數

辛柏毅為空軍官校108年班，現職為上尉戰鬥機飛行官，飛行總時數為611小時又25分鐘。（圖：IDF經國號粉專提供）

花蓮空軍基地一架機號6700的F-16單座戰機6日晚間執行夜航訓練時發生意外，上尉飛官辛柏毅緊急彈射逃生，目前軍警消正全力搜救中。空軍也公布辛柏毅資料，顯示其飛行總時數為611小時又25分鐘，而他駕駛F-16的總時數為371小時又35分鐘。

空軍6日晚間表示，空軍花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），今晚6時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

廣告 廣告

國防部指出，國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。空軍司令部將於7日上午10點在花蓮空軍第五戰術混合聯隊「飛虎廳」召開「0106專案報告」臨時記者會，說明事故經過及初步調查結果。

根據空軍提供資料，辛柏毅為空軍官校108年班，現職為上尉戰鬥機飛行官，已婚但尚未育有子女，其飛行總時數為611小時又25分鐘，而他駕駛F-16的總時數為371小時又35分鐘。另該架編號6700的F-16戰機累計飛行時數達3894小時，裝載在該機上的發動機（引擎）累積運轉時數5447小時。

我國現役的F-16戰機原是A/B BLK20型，近期完成構改，升級成F-16V。而這次已是F-16V戰機成軍以來的第二次失事，上次失事的紀錄是2022年1月11日下午執行飛行訓練時，嘉義基地機號6650的F-16V戰機，在嘉義縣東石鄉水溪靶場外海雷達光點消失。