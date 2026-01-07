F-16V夜航訓練花蓮外海失聯！東管處｢鏡頭君｣拍到火光時間點吻合

東管處「鏡頭君」晚上拍到火光，時間與F-16失事時間相近。 圖：翻攝東管處直播

[Newtalk新聞] 空軍花蓮基地一架F-16單座戰機6日晚間執行例行訓練時發生意外，上尉飛官辛柏毅於豐濱外海約10海浬疑似跳傘失聯，空軍已成立應變中心，協同空勤、海巡等單位展開搜救。觀光署東部海岸國家風景區管理處「鏡頭君」疑似拍到火光，時間與失事時間相近。

東管處設在豐濱石梯坪即時影像24小時不間斷直播，6日晚間7點28分30秒時，右下方疑似拍到物體墜海出現火光。發生火光瞬間與飛官墜海失事時間相近，不少網友在即時影像留言祈禱飛官平安。而事故發生以後，空軍司令部、海巡署等單位投入救援，現場不斷出現照明彈打上空中的亮光，目前聯合搜救工作仍在持續當中。

空軍說明，機號6700的F-16V單座戰機，6日晚間執行例行性訓練任務，於晚上7點29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘，空軍立即成立應變中心，展開搜尋行動。空軍司令部將於7日上午10點在花蓮空軍第五戰術混合聯隊「飛虎廳」召開「0106專案報告」臨時記者會，說明事故經過及初步調查結果。

空軍指出，辛柏毅是澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時，F16V的機種總時數有371小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間為5447小時。據了解，辛柏毅去年5月才與同在花蓮基地工作的妻子結婚，最近剛度蜜月回來，沒想到歸建不到48小時就傳出意外，家屬焦急不已，軍方晚間已將家屬安置在招待所並派心理輔導官陪伴協助家屬。

我國現役的F-16戰機原是A/B BLK20型，近期完成構改，升級成F-16V。這架機號6700單座戰機原屬嘉義基地，經性能提升後改撥花蓮基地；而此次意外已是F-16V戰機成軍以來的第二次失事，上次失事的紀錄是2022年1月11日下午執行飛行訓練時，嘉義基地機號6650的F-16V戰機，在嘉義縣東石鄉水溪靶場外海雷達光點消失。

