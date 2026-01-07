F-16V夜航訓練花蓮外海失聯！賴清德指示：盡全力將飛官平安帶回

空軍花蓮基地一架F-16戰機6日晚間夜航訓練發生意外，上尉飛官辛柏毅緊急彈射逃生。 圖：翻攝IDF 經國號臉書

[Newtalk新聞] 空軍花蓮基地一架F-16戰機6日晚間夜航訓練發生意外，上尉飛官辛柏毅緊急彈射逃生，目前搜救工作仍在進行當中。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼飛官平安歸來。

空軍說明，一架由辛姓上尉駕駛的F-16V（blk20）單座戰機（機號6700），晚間執行例行性訓練任務，於晚上7點29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘，空軍立即成立應變中心，展開搜尋行動。空軍司令部將於7日上午10點在花蓮空軍第五戰術混合聯隊「飛虎廳」召開「0106專案報告」臨時記者會，說明事故經過及初步調查結果。

賴清德在臉書發文寫道，關於6日晚花蓮F-16V戰機於訓練中失聯，他已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。政府會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。

空軍指出，辛柏毅是澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時，F16V的機種總時數則有371小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時。據了解，辛柏毅去年5月才與同在花蓮基地工作的妻子結婚，最近剛度蜜月回來，沒想到辛柏毅歸建不到48小時就傳出意外。

