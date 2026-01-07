F-16V夜訓失事！冷氣團來襲海溫僅24度 潛水教練：無防寒衣2小時就會顫抖

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

花蓮空軍第五聯隊「編號6700」F-16V戰機飛官辛柏毅上尉昨（6）日晚間進行夜間訓練時失事墜海，軍方目前正全力搜救中。潛水教練指出，在海溫24度加上外海風速大的情況下，如果沒有穿防寒衣，在水中2小時便會開始顫抖。

海巡署開設應變中心，昨晚指揮調度3艦6艇，全力投入海上搜救行動。（圖／海巡署提供）

花蓮空軍飛官辛柏毅上尉昨晚6時17分執行例行訓練任務，返航時於7時29分在花蓮豐濱鄉東面10浬墜海後失聯。氣象署觀測資訊顯示，因強烈冷氣團來襲，成功、花蓮浮標測得海溫約為23.1度至23.9度。

根據《自由》報導，花蓮潛水教練張冠正指出，海溫24度以下已經算寒冷了，加上外海風速大，可能加劇風寒效應，一般人在沒有穿著防寒衣的狀況下，在水中2小時就會開始顫抖，失溫時間則看個人體力。過去有潛水員在這種海溫中撐8小時後，陷入半昏迷狀態獲救，也期盼能盡早找回辛柏毅上尉。

據悉，空軍飛官背包中裝有充氣救生衣，若彈射出去時沒有昏迷，便有機會撐開救生衣。不過，海空搜救一晚後仍無所獲，長機與無線電通聯都沒有證實有跳傘跡象，目前也沒有收到飛行員跳傘後緊急發報器發出的求救訊號。

