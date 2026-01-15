F-16V夜訓失事 空軍：已精準定位黑盒子 將執行打撈兼搜救

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，於花蓮豐濱鄉海面失事，疑跳傘後失聯至今。空軍參謀長李慶然今天表示，已針對黑盒子做出精確定位，後續兵力將轉移執行打撈作業，以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面兼實施後續搜救。國防部人士今天稍早表示，黑盒子所在位處深海，台灣廠商打撈船隻設備能力有限，已協調新加坡或日本相關廠商協助。

空軍上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V單座戰機，6日夜航在花蓮豐濱外海失聯，圖為海巡署11日持續於事故海域與岸際配合國軍及各搜救單位搜尋。（資料照／海巡署艦隊分署第六海巡隊提供）

李慶然今天在政院會後記者會時說明，此次搜救累積兵力累計至昨天晚間為止，總共出動各式飛機、直升機80架次；聯合海巡、海軍艦艇89艘次；海巡、岸巡，以及國軍弟兄地面搜索人次2215人次；另有無人機共36架次。

李慶然表示，搜救進度部分，13號已在海面上針對黑盒子做出精確定位，為確認位置及後續整備，今天上午對外說明。

他強調，已經與家屬溝通，相關作業會轉移為打撈作業，後續兵力則以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面兼實施搜救。

