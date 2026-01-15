F-16V夜訓失事 軍方：已定位黑盒子 協調新加坡或日本協助打撈

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，於花蓮豐濱鄉海面失事，疑跳傘後失聯至今。國防部人士今天表示，已精準定位黑盒子所在海域，由於位處深海，台灣廠商打撈船隻設備能力有限，目前已協調新加坡或日本相關廠商協助。

空軍上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V單座戰機，6日夜航在花蓮豐濱外海失聯，圖為海巡署11日持續於事故海域與岸際配合國軍及各搜救單位搜尋。（資料照／海巡署艦隊分署第六海巡隊提供）

空軍一架F-16V戰機6日晚間7時許在花蓮豐濱鄉東方海面失聯，上尉飛官辛柏毅疑似在豐濱鄉東面10浬跳傘逃生後失聯，相關單位持續搜救中。

國防部長顧立雄12日在立法院外交及國防委員會前受訪表示，目前已派遣專業船隻進行黑盒子定位，偵測到斷斷續續的訊號，但仍須進一步確認。

國防部人士上午告訴中央社記者，目前已精準定位黑盒子所在海域，由於位處深海，台灣廠商的打撈船隻設備能力有限，已協調新加坡或日本相關廠商協助打撈。