F-16V夜訓失聯！機號6700曾支援多基地戰備

▲花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700），昨（6）晚19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘。（圖／IDF經國號臉書）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援，這是近5年來我國空軍第8次發生升空演訓失事意外。這架6700原先所屬是嘉義基地，不過經過性能提升後，才改撥至花蓮基地，機身鐘點為3894小時、發動機總時間則為5447小時。

由於這架機號6700的F-16V機況相當不錯，因此常常支援包括志航、清泉崗、新竹與花蓮等基地的戰備任務，常常被航空迷用鏡頭捕捉。而我國現役的F-16戰機原是A/B BLK20型，近期才完成構改，升級成F-16V。

這次意外是F-16V戰機成軍以來的第二次失事，上次失事是在2022年1月11日下午的飛行訓練，當時失事的戰機為嘉義基地的F-16V戰機，機號6650的，在嘉義縣東石鄉水溪靶場外海雷達光點消失。

