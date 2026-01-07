F-16V夜訓失聯！空軍：辛柏毅當時已陷「空間迷向」

國軍「鳳展專案」主力戰機F-16V發生墜海意外。（圖／東森新聞）





國軍「鳳展專案」主力戰機F-16V發生墜海意外，機號6700的戰機在執行訓練任務時不幸失事，飛官辛柏毅目前仍處於失聯狀態。針對戰機為何在短短一分鐘內急墜七千呎，以及求生無線電信標機是否發揮作用，各界提出諸多質疑。外界將焦點鎖定在機上的「模組化任務電腦（MMC）」是否故障，惟軍方強調該機近期並無故障紀錄，但證實飛行員在事發當下已陷入「空間迷向」。



這架機號6700的F-16V戰機在升級後發生事故，引發外界對系統穩定性的擔憂。有知情人士透露，F-16V在經過鳳展專案升級後，MMC模組化任務電腦的失效頻率頗高，雖然看似非重大機械故障，但若發生在夜間且戰機進入雲層時失效，將對飛行安全構成極大威脅。更有消息指出，該架戰機在事發前幾天MMC曾出現狀況，雖經維修，但仍疑似有再次故障的風險。

MMC是什麼？



對於MMC系統的功能與重要性，退役飛官于晧瑋解釋，MMC是一套綜合戰術系統，具備輔助飛行功能，若飛行員發生昏迷等狀況，理論上該系統可協助將戰機改平，避免失控。



針對外界對電腦系統故障的質疑，空軍第五聯隊後勤科科長丁尉軒出面澄清。丁尉軒表示，軍方已清查該架6700號機近半年的維修紀錄，確認並無任何MMC故障情形。他進一步說明，自鳳展專案採購完成後，空軍針對每一批次飛行的MMC數據都會進行下載與故障檢視，並將相關參數資料蒐集後回傳給美方，嚴格控管裝備妥善率。



儘管排除了機械故障的可能性，軍方則坦承人為因素的影響。第五聯隊第27隊隊長周明慶指出，飛官辛柏毅在事發當晚，已透過無線電回報自己陷入「空間迷向」，並察覺高度表正在快速下降。周明慶強調，在這種危急時刻，飛行員保命的最後一道關卡即是彈射跳傘。

「空間迷向」對飛行員的致命影響



退役飛官于晧瑋也補充說明「空間迷向」對飛行員的致命影響。他形容，當飛行員身體不適時容易產生錯覺，進而引發空間迷向，症狀包括盜汗、頭暈想吐，大腦感知與實際空間狀態相互衝突，讓飛行員陷入極度混亂與危險的處境。



目前國軍正全力搜救失聯飛官，但相關救生裝備的更新進度也引發關注。空軍司令部督察長江義誠對此回應，針對防寒飛行衣的採購案已經完成，預計在明年一月開始交貨。面對主力戰機再度發生憾事，各方救援力量仍不放棄任何希望，期盼奇蹟出現。

更多東森新聞報導

辛柏毅疑撐到最後一秒？F-16失事前30秒 搏命紀錄曝光

辛柏毅15歲隻身赴台從軍 母拄拐杖搭機趕赴花蓮

起飛到失事「問題出在哪」？ 軍方研判：飛官陷空間迷向

