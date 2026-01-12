F-16V天安特檢完成今復飛 國防部持續搜救辛柏毅

第五聯隊聯隊長胡中華少將完成飛行前準備。空軍提供



由上尉飛官辛柏毅駕駛的空軍第5聯隊編號6700的F-16單座戰機於1月6日疑似墜海失聯，空軍於1月7日下令F-16型機實施「天安特檢」，停止演訓任務派遣。空軍今（1/12）日宣布已完成F-16型機「天安2號」停飛期間特檢作業，並於今日恢復飛行訓練。

空軍於事故發生後宣布進行天安特檢，今日宣布已完成F-16型機「天安2號」停飛期間特檢作業，並於今日恢復飛行訓練。空軍釋出的照片中，由第五聯隊聯隊長胡中華少將帶頭於花蓮基地復飛，宣示空軍F-16機隊全面恢復戰備及訓練。

空軍司令部進一步說明，特檢期間已完成裝備檢整，並對空、技勤人員分別實施學、術科及模擬機訓練，確保各項裝備性能無虞。空軍司令部強調，將秉持嚴謹務實的態度，持恆落實裝備維保及提升訓練管理作為，確維空防任務遂行，守護國家安全。

不過，辛柏毅至今失聯尚未尋獲，國防部長顧立雄今日表示，已經透過黑盒子定位，偵測到斷續續訊號。根據國防部公布，今日共派出空軍6架次、海軍2艘、海巡：艘、岸巡183員、輕、中型戰術輪車47輛次等兵力進行搜救。

第五聯隊F-16型機於花蓮基地起飛。空軍提供

第五聯隊聯隊長胡中華少將於起飛前實施飛行前檢查。空軍提供

