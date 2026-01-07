F-16V失事傳MMC故障？郭正亮點2關鍵轟玩命

▲飛官上尉辛柏毅（圖）昨（6）晚駕駛一架F-16V單座戰機（機號6700）進行夜航訓練，卻在19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘逃生，至今失聯。（圖／IDF經國號臉書授權使用）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官上尉辛柏毅於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處，疑似因空間迷向而跳傘逃生，至今仍失聯，國軍正持續搜救。國防部今上午緊急說明指出，夜航最容易發生空間迷向，目前無法證實辛柏毅是否已完成跳傘。另外，更傳出「模組化任務電腦」（Modular Mission Computer, MMC）訊號故障。對此意外，前立委郭正亮直言，F-16沒有換新的MMC要怪美國，維修不到位就是基地的問題，至於任務變多，就要問國防部，為什麼飛行員人數會越來越少、任務越來越緊？剩下還沒升級的F-16如果硬飛，不就是玩命？

郭正亮今上《大新聞大爆卦》指出，這一次如果是MMC修復後2天又出狀況，那到底是怎麼修的？空軍基地維修人員說已經修好了，結果飛了還是有狀況，這牽涉到維修水準，還有我們要求美國更換的速度，2件事都出了嚴重問題。

郭正亮直言，這件意外不要亂扯軍購，這和軍購無關，因為錢我們早就付了，但是美國遲交。本來預計2026就要做好，結果現在卻要拖到2028。另外，140幾架F-16，如果是還沒升級成的F-16V的，還要飛嗎？以前曾經有一陣子一度停飛，是很嚴重的事，這次不知道要怎麼決定？給人的感覺是完全沒把握仍要飛上去，不是玩命嗎？

郭正亮提到，今天也有現役飛官爆料了，他說現在飛官陸續辭職離開的就有100個，加上兩岸關係不好，中國常常來繞飛，現在空軍不管白天、晚上都被要求要練，甚至有時候要緊急升空緊戒，飛機的耗損一定會變大，飛行員的體力也會耗損，這些都是方方面面的原因。

郭正亮也質疑，當然，沒有換新的MMC要怪美國，維修不到位就是基地的問題，至於任務變多，就要問國防部，為什麼飛行員人數會越來越少、任務越來越緊？

