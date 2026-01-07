F-16V失事國民黨團率先質疑裝備妥善率 藍委皆無批評齊心祈福

國民黨。（本報資料照片）

空軍五聯隊飛官辛柏毅上尉6日晚間駕駛F-16戰機於花蓮外海失事，國民黨團7日上午即發新聞稿，質疑裝配妥善率以及專業人才快速流失等問題。不過藍委未跟上，僅在臉書替失事飛官祈福。藍委羅智強指出，我們一起為飛官集氣祈福，祈願人員平安歸來。藍委徐巧芯則說，此刻全國同心為失聯的辛上尉誠心祈福。

徐巧芯指出，此刻全國同心為失聯的辛上尉誠心祈福。願他在意外後仍能平安無恙，也願所有投入搜救的國軍與救援人員平安順利、不放棄任何一絲希望，讓家人與國人放下牽掛，迎接平安的重逢。

羅智強則說，國軍搜救中心及海巡署海空協力，持續全力搜救。一起為飛官集氣祈福，祈願人員平安歸來！也給所有保家衛國的國軍弟兄，最堅定的支持與溫暖。

